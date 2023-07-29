Анна Седокова сломала ногу в двух местах

Артистка готовилась к выходу на сцену, однако споткнулась и рухнула. В итоге певице пришлось выступать с травмированной ногой. Уже после стало понятно, что это не просто ушиб – конечность сильно болела, появились отек и синяк.

Анна Седокова тут же отправилась к врачу, сделала рентген. Предположительно, у артистки диагностировали сильный ушиб. Также подозревали разрыв связок.

Певица продолжила давать концерты, участвовать в мероприятиях и работать. Причем больную ногу приходилось втискивать в узкие туфли, так как они – часть сценического костюма. Но даже спустя неделю боль не утихала, и в итоге медики диагностировали компрессионный перелом.

Как оказалось, у артистки в двух местах треснула кость. Ближайшие три недели ей предстоит передвигаться на костылях и в специальном фиксирующем сапоге. Анна Седокова в шоке и не понимает, как будет работать, участвовать в съемках и сидеть с маленьким сыном все это время, учитывая новые обстоятельства.

Напомним, не так давно Анна Седокова намекала на разлад в семье. Певица публично выясняла отношения с мужем Янисом Тимма. Пара в “Сторис” запрещенной социальной сети обменивалась колкими замечаниями и обвинениями. Но в этот раз все обошлось, влюбленные снова вместе.