Зарегистрировать электронную почту можно будет только в отделениях «Почты России»

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29.07.2023, 15:33, Разное
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Государственная дума 26 июля приняла в третьем чтении поправки в закон «Об информации и связи».

Согласно новым нормам, с 2024 года россияне смогут создать электронную почту только лично посетив офисы «Почты России».

– Это сделано, чтобы защитить простых людей от преступников, спамеров и других злоумышленников. Обычный человек создаёт электронную почту один раз в жизни, почтовых отделений у нас в стране 40 тысяч, так что проблем быть не должно, – сообщила автор поправок Ирина Буровая.

Пользователи, которые захотят добровольно верифицировать уже существующие адреса электронной почты, смогут сделать это через МФЦ и портал «Госуслуги». Эксперты по информационной безопасности призывают сделать эту процедуру обязательной для всех граждан.

– Пока приняли очень либеральную версию закона – но что мешает хакерам или отъявленным бендеровцам прямо сейчас зарегистрировать тысячи email. Проходить полную идентификацию личности должны все, кто пользуется электронной почтой, когда бы она не была создана, – написал в своём Telegram-канале блогер Станислав Васильев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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