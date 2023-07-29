Зарегистрировать электронную почту можно будет только в отделениях «Почты России»

Государственная дума 26 июля приняла в третьем чтении поправки в закон «Об информации и связи».

Согласно новым нормам, с 2024 года россияне смогут создать электронную почту только лично посетив офисы «Почты России».

– Это сделано, чтобы защитить простых людей от преступников, спамеров и других злоумышленников. Обычный человек создаёт электронную почту один раз в жизни, почтовых отделений у нас в стране 40 тысяч, так что проблем быть не должно, – сообщила автор поправок Ирина Буровая.

Пользователи, которые захотят добровольно верифицировать уже существующие адреса электронной почты, смогут сделать это через МФЦ и портал «Госуслуги». Эксперты по информационной безопасности призывают сделать эту процедуру обязательной для всех граждан.

– Пока приняли очень либеральную версию закона – но что мешает хакерам или отъявленным бендеровцам прямо сейчас зарегистрировать тысячи email. Проходить полную идентификацию личности должны все, кто пользуется электронной почтой, когда бы она не была создана, – написал в своём Telegram-канале блогер Станислав Васильев.

—