Угрозы Кадырова попали в протокол

Признано следствием: на Елену Милашину и Александра Немова напали именно из-за их работы в Чечне.



Травмы на теле и голове обозревателя «Новой» Елены Милашиной после нападения в Чечне 4 июля 2023 года. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

27 июля старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного комитета Чечни Хизир Атангериев возбудил сразу несколько уголовных дел по факту нападения в Грозном на адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.

Следователь Атангериев, возглавляющий следственную группу, созданную для расследования этого резонансного преступления, квалифицировал действия преступников по следующим статьям УК РФ:

п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору),

ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и с повреждением или уничтожением их имущества),

ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия),

ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, сотрудника органов принудительного исполнения РФ),

ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности).

Таким образом, чеченские следователи юридически признали тот факт, что мотивом нападения на Немова и Милашину была их профессиональная деятельность.

Это, безусловно, прецедентное событие, имеющее большое значение для правового имиджа всей Чеченской Республики, в которой журналисты, правозащитники и адвокаты регулярно получают угрозы и становятся жертвами физического насилия. Однако до нападения на Милашину и Немова эти преступные действия никогда не получали надлежащей правовой оценки и уж тем более никогда не заканчивались эффективным расследованием и наказанием преступников.

Уголовные дела по насильственному воспрепятствованию деятельности журналиста и адвоката были возбуждены после недели подробных допросов Елены Милашиной, в ходе которых

следователь Джамбулат Хазбулатов, входящий с состав следственной группы, внес по указанию своего руководства, а также руководства прокуратуры Чечни в протокол допроса сведения обо всех угрозах (в том числе убийством), которые неоднократно поступали Елене Милашиной и всему коллективу «Новой газеты» от представителей чеченских силовых структур и чеченских чиновников, включая главу республики Рамзана Кадырова.

Так, в протоколе допроса теперь фигурирует печально знаменитая цитата Р. Кадырова из его публичного выступления весной 2020 года:

ЦИТАТА

Рамзан Кадыров,

глава Чечни:

«Что ты за женщина? Какая мать тебя родила? Какие мать, отец тебя воспитали? Я обращаюсь еще раз к руководству государства… К администрации президента обращаюсь, обратите на это внимание! Эй, господа из Федеральной службы безопасности… остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ… В конце концов, надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!..»

Аналогичные угрозы, фактически прозвучавшие в формулировке, использованной Рамзаном Кадыровым, были публично озвучены в адрес Елены Милашиной в 2021 году сотрудниками Полка патрульно-постовой службы им. Кадырова (сведения об этом также занесены в протокол допроса).

Кроме того в протоколе допроса Елены Милашиной фигурируют угрожающие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, которые были публично озвучены в январе 2022 года в связи со статьями Елены Милашиной о преследовании членов семьи бывшего федерального судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

В частности, глава Чечни назвал Елену Милашину террористкой и потребовал возбудить против нее уголовное дело,

а депутат Делимханов заявил, что «отрежет головы» всем, кто защищает федерального судью Янгулбаева и членов его семьи, которым глава Чечни публично пригрозил, что их «ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

В ходе допроса Елены Милашиной следователь Хазбулатов с целью установления круга лиц, имеющих мотив для нападения, зафиксировал подробные сведения о резонансных расследованиях «Новой газеты» по Чечне. Все они связаны с обращениями жителей республики по фактам нарушения их конституционных прав сотрудниками правоохранительных органов. Что важно, по многим из таких заявлений, которые стали предметом журналистского расследования Елены Милашиной, адвокат Александр Немов работал в качестве представителя пострадавших жителей Чечни либо в качестве их защитника.

Чеченские следователи впервые так подробно и внимательно интересовались профессиональной деятельностью журналистов и адвокатов, работающих в Чечне по многочисленным фактам нарушения прав человека.

Редакция «Новой газеты» связывает столь радикальные изменения в поведении чеченского следствия с огромным резонансом, который, с одной стороны, вызвало варварское избиение журналиста и адвоката, а с другой, накопившееся у российского общества раздражение от многолетней демонстративной безнаказанности представителей чеченской власти и силовых структур.

Вместе с тем редакция «Новой газеты» не считает расследование нападения эффективным, так как основная его задача — установление личностей преступников и привлечение их к уголовной ответственности — до сих пор не решена.

Полномочия, а также современные оперативные и технические возможности чеченского следствия и сотрудников МВД по ЧР, сопровождающих расследование, позволяют установить личность любого жителя республики за считаные часы. Доказательств тому много. Например, житель Чечни Ислам Нуханов, который всего лишь проехал на своей автомашине по так называемой «чеченской Рублевке» и заснял на видеорегистратор роскошные дома чеченской элиты, был вычислен и задержан сотрудниками МВД по ЧР меньше чем за сутки. Столь же стремительно выявляются все, кто так или иначе вызвал негодование чеченских властей, причем чеченские оперативники успешно осуществляют свою разыскную деятельность не только в самой республике, но и за ее пределами буквально во всех регионах России.

Однако все эти навыки оперативных сотрудников МВД по ЧР бесследно испаряются, когда речь идет о преступных действиях их же коллег.

С момента нападения на Милашину и Немова прошло уже 25 дней, а у следствия до сих пор нет никакой конкретной информации о нападавших.

С целью оказать помощь чеченскому следствию редакция «Новой газеты» проводит свое собственное расследование нападения на Елену Милашину и Александра Немова. Первые результаты этого расследования читайте в понедельник на сайте «Новой газеты».

«Новая газета»,

редакция

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