Мнение: Стоит ли откладывать с маленькой зарплаты, исламский банкинг в России и право на кредитные каникулы

1. В Школе Капитализма я прикидываю, имеет ли смысл откладывать значительную долю от маленькой зарплаты. Цитирую из начала поста (ссылка):



Сразу после кризиса 1998 однушку в Петербурге можно было купить за 10 тысяч долларов — напуганный дефолтом народ скидывал всё подряд, чтобы срочно закрыть долги и, может быть, даже уехать за рубеж. К концу года вынужденные продажи закончились, однако цены всё равно оставались столь низкими, что позже про них вспоминали с ностальгией, в ключе «эх, надо было в 1999 брать». Тогда всё крупное, типа автомобилей или квартир, считали в долларах или в условных единицах — на рубли Россия перешла значительно позже.



Через несколько лет, в начале нулевых, в России заработала ипотека. Банки выдавали её со скрипом, под негуманные проценты, но народ брал, так как улучшить жилищные условиях хотелось всем, а купить квартиру «на свои», без кредита, могли далеко не все. Массовая ипотека, как это обычно и бывает, изменила рынок — стоимость квартир взлетела в разы. В 2000 однушка стоила 15 тысяч долларов, в 2005 — 50 тысяч, а в 2008 — 150 тысяч.



Взявшие ипотеку на старте путинского правления оказались в большом выигрыше, так как зарплаты тоже росли невероятными темпами, из-за чего они смогли закрыть кредиты раньше срока, причём безо всякого напряжения. Более осторожные, не рискнувшие лезть в кредитную кабалу, проиграли, причём проиграли очень много. Фактически, они лишились шанса купить себе квартиру с огромной скидкой: квартирная инфляция сожгла их сбережения за много лет…

2. В России таки ввели исламский банкинг, пока что в качестве эксперимента (ссылка):



Совет Федерации одобрил закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, сообщает «Прайм». Пройдет он в российских регионах в течение двух лет начиная с 1 сентября 2023 года.

Обсуждение внедрения исламского банкинга, предполагающего отсутствие каких-либо процентных доходов, стартовало в России в июле 2022 года. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их работу будет Центробанк, он же будет вести реестр компаний и осуществлять надзор над ними. ОПФ будут предоставлять займы юридическим и физлицам без взимания вознаграждения, финансировать их в качестве торгового посредника при заключении договоров лизинга или купли-продажи с рассрочкой, а также предоставлять поручительства и деньги компаниям через участие в уставных капиталах.

Одна из главных причин, по которым у нас уже много лет (на самом деле, ещё гораздо раньше 2022 и даже раньше 2012 года) предлагали открывать финансовые организации, работающие по принципам исламского закона (шариата) – это активный рост исламского банкинга в странах Азии и Северной Африки, а также развитие наших финансово-экономических отношений с этими странами.

Что касается отказа от ссудного процента, то экономика вполне может прожить и без него: вот вообще без кредитов любого рода, даже без слегка замаскированных. Причины, по которым ссудный процент вообще существует, не экономические.

3. Президент подписал закон, делающий постоянным право россиян на кредитные каникулы по автомобильным и потребительским займам (ссылка):

Закон вступил в силу с 1 января 2024 года. Впервые возможность временно не платить по кредитам у россиян появилась во время пандемии коронавируса в 2020 году. Затем ее вновь предоставили с 8 марта по 30 сентября 2022 года и с 1 января по 31 марта 2023 года, чтобы поддержать граждан в трудной экономической ситуации, сложившейся на фоне санкций.

С 2024 года россияне будут иметь постоянное право на кредитные каникулы. Ранее бессрочным сделал и право россиян на льготный период по ипотеке. Таким образом, теперь оно распространяется на все типы кредитов.

Имеющий право на кредитные каникулы гражданин может обратить к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев. На это время его освободят от необходимости платить по займу. Для получения кредитных каникул должны быть соблюдены несколько условий: заемщик находится в трудной жизненной ситуации, но не признан банкротом, находящееся в залоге имущество не арестовано приставами, размер займа не превышает установленную сумму, а условия договора не изменялись по требованию заемщика.

Считается, что россиянин находится в трудной жизненной ситуации, если его доход снизился на 30 процентов по сравнению с его среднемесячным заработком за прошедший год, а также в тех случаях, если он живет в зоне чрезвычайной ситуации или потерял имущество в результате ЧС.

Полагаю, это ровно то, чего хочет широкая публика. Не то, что ей нужно — ей нужен полный отказ от потребкредитов — а то, что она хочет. Наверное, оно и правильно. Отбирать у людей право на кредит — это как закрывать винные магазины и заставлять их посетителей ходить в спортзал. Толку от такого насилия не будет, один только вред.