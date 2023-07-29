CD Projekt RED запретил выпуск фанатской RPG «Ведьмак»

Независимая команда Wilczy Miot объявила о прекращении работы над своим проектом Wiedzmin: Kres Cechu, пиксельной RPG, посвященной миру «Ведьмака». По информации портала GRY-OnLine, причиной закрытия стало требование юристов польской студии CD Projekt RED, являющейся единственным правообладателем игр по вселенной романов Анджея Сапковского.

Wilczy Miot получили письмо от CD Projekt RED спустя месяц после того, как выпустили Wiedzmin: Kres Cechu на платформе itch.io. По словам разработчиков, они пытались установить контакт с правообладателями еще на ранних этапах разработки, однако не получали ответа. Впоследствии, благодаря посредничеству блогера RaptorPL, CD Projekt RED предоставила разрешение на создание проекта, однако с условием запрета использования графики и звуков из своих игр.

Представители GRY-OnLine обратились в студию CD Projekt RED за разъяснениями и узнали, что сотрудник, давший разрешение через блогера RaptorPL, не обладал соответствующими полномочиями. Кроме того, компания заявляет, что уже в 2020 году предупредила Wilczy Miot о недопустимости разработки Wiedzmin: Kres Cechu.

Помимо этого, представители Wilczy Miot заявили, что несмотря на провал с проектом Wiedzmin: Kres Cechu, они намерены продолжить создание видеоигр.