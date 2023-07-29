Онколог Воробьев назвал боль в спине признаком рака

Боль в спине, ощущаемая в областях, близких к позвоночнику, может быть предвестником серьезных проблем. Как сообщают медицинские эксперты, такой дискомфорт является распространенным недугом, особенно для взрослых.

Около 60 процентов взрослых в течение жизни сталкиваются с болями в поясничной области. Это страшная статистика, учитывая, что 11 процентов всех случаев инвалидности связаны с этим состоянием. Однако исследователи предупреждают, что боль в спине также может стать сигналом о серьезных смертельных заболеваниях. Онкологи считают, что она может быть одним из симптомов четырех типов рака: молочной железы, легких, яичка и кишечника.

“Боль в спине, являясь необычным, но вполне возможным симптомом рака, у онкологических пациентов может быть связана с ростом опухоли или признаками метастазирования, когда рак распространяется на позвоночник. Особенно часто такой дискомфорт связан с раком молочной железы, легких, яичек и толстой кишки, так как эти органы находятся близко к позвоночнику. Например, 25 процентов пациентов с раком легких сообщают о боли в спине как о симптоме заболевания”, – говорит врач-онколог Андрей Воробьев.

Боль, вызванная раком, обычно не утихает при изменении положения тела или движениях. Она характеризуется постоянством и может проявляться скорее как тупое дискомфортное ощущение, чем как острая или заметная боль.