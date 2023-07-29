Мнение: Атака на Таганрог

Министерство обороны проинформировало об атаке на Таганрог.

Дословно:

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе.

Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога.

В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей».



Отсюда

Как очень законопослушный гражданин России не могу себе позволить не верить министерству обороны. Потому что не верить запрещено УК. Но осадок все-равно остался. Остаются и вопросы.

Что это за «обломок ракеты» упал на кафе «Чехов сад» в Таганроге, зафиксированным на видео, обнародованном «Известиями»? Почему «обломок» взорвался?

И второй вопрос. Если «российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе», почему ракету перехватили над Таганрогом? Почему не сбили еще на подлете к городу, в безлюдном месте?

Фотографии и скриншот отсюда

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