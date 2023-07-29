Мнение: О тяжёлых кадровых решениях по Банку России… Рублю — хана?

Как обычно, всё главное в России случается вечером пятницы. Когда и важные персоны, и простые люди начинают активно отдыхать, разъезжаясь по заграницам и дачам, а журналисты по обыкновению бурно отмечают завершение очередной пятидневной рабочей вахты. Высокие начальники и в этот раз не изменили старой традиции, нанеся молниеносный удар по «святая святых» российского либерального клана — Центральному банку РФ.

Последствия обещают быть сложными и долгоиграющими.

Чему, впрочем, многие будут рады.

Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника главы Банка России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Подчеркнув при этом, что покидающая свой пост дама остаётся членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора. А на новом месте она якобы «продолжит заниматься развитием исследований и аналитики…, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных», а также будет взаимодействовать с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

Это всё напоминает почётную отставку. Не только тем, что советник и первый зампред имеют абсолютно несопоставимый вес в табели о рангах, но и отсутствием реальных управленческих полномочий в новой должности. Всё же «методологическое обеспечение кросс-функциональных проектов» и «взаимодействие с университетами по образовательным и исследовательским вопросам» — чистой воды синекура, больше уместная для 90-летнего ветерана экономических наук, чем для молодой по нынешним меркам и не лишённой амбиций барышни.

Кроме того, Ксения Юдаева — это не секрет — давняя подруга, верная соратница и правая рука нынешнего главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Её карьерный путь уже второй десяток лет определяется пословицей «куда иголка, туда и нитка». До нынешней десятилетней каденции в ЦБ РФ обе дамы поработали бок о бок в Администрации президента, в ЦСР и других «либеральных проектах» начала 2000-х. Кроме того, Ксения Юдаева — один из самых грамотных и образованных финансово-экономических экспертов современной России (хотя многие самобытные специалисты «от сохи» непременно возьмутся с этим спорить).

Как бы то ни было, Ксения Юдаева — один из творцов «русского экономического чуда» 2022 года, когда экономика РФ и её финансовый сектор неожиданно для многих выстояли под градом западных санкций, призванных обрушить российский #рубль и всё национальное хозяйство в хаос «лихих 1990-х». Этого не произошло. И теперь со стороны Запада вовсю идут попытки оправдания в стиле «зелен виноград». Мол, не очень-то и хотелось, цели такой не было и вообще речь шла исключительно о долгосрочных перспективах. Но интернет помнит всё, в том числе и прошлогодние апокалиптические прогнозы нынешних «оправдашек», не ленившихся камлать на тему того, в какой ж***пе окажется Россия в «считанные месяцы». Нынешний американский президент Джо #Байден, к слову, тоже был в их числе, отметившись пророчеством насчёт «доллара по двести [рублей]». Теперь и он переобулся.

Хотя, с отставкой Ксении Юдаевой, одного из главных российских специалистов по финансовой и макроэкономической стабильности, возможно, у «вестников Апокалипсиса» появился второй шанс. Некоторую надежду его избежать даёт тот факт, что полномочия первого зампреда не были переданы пришедшему «варягу», а перераспределены между другими членами нынешней команды Эльвиры Набиуллиной в ЦБ. В частности, первый зампред Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков, зампред Филипп Габуния будет работать с Департаментом финансовой стабильности, а равный ему по должности Алексей Заботкин — координировать работу Департамента исследований и прогнозирования плюс Департамента статистики. Ранее все эти подразделения подчинялись Ксении Юдаевой. Насколько успешным окажется такое вынужденное переформатирование управленческой структуры ЦБ, покажет время.

Которого у рубля может и не быть. Он остаётся под давлением широкого спектра внешних и внутренних угроз и рисков, список которых слишком хорошо известен, чтобы повторять его в 100500-й раз. Теперь к ним добавилась неизбежная в ситуации внезапных рокировок управленческая и, возможно, кадровая неразбериха. Вдобавок в ослаблении рубля сейчас очень многие заинтересованы как внутри страны, включая Минфин РФ, так и за рубежом.

Получается, «#доллар по двести» мы таки сможем увидеть в обозримой перспективе?

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