Склонность к плохому настроению может вызываться гипертиреозом

Психоэмоциональное благополучие тесно связано с активностью щитовидной железы, заявила врач-эндокринолог Наталья Мокрышева.

Врач поделилась информацией о том, что нарушения настроения (как его скачки, так и стойкие негативные эмоции, включая раздражительность, агрессивность и уязвимость) могут быть связаны с патологиями щитовидной железы. В большинстве случаев причина кроется в чрезмерной активности этого органа и избыточном выделении гормонов. Это состояние получило название гипертиреоз.

“Поведение человека заметно меняется: он чувствует себя плохо, давление растет, сердечный ритм учащается и повышается потоотделение”, – прокомментировала медик последствия гипертиреоза для организма.

Мокрышева советует тем, кто сталкивается с необъяснимой склонностью к ухудшению настроения, обратиться к врачу и проверить состояние щитовидной железы. По словам специалиста по эндокринологии, данная проблема решаема, и для лечения применяются как инвазивные, так и неинвазивные методы.