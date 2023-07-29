Twitter для iOS обновился и стал X

Компания X выпустила свежее оформление для приложения Twitter на платформе iOS, чтобы соответствовать новому дизайн-коду компании. Как пишет портал iPhones.ru, обновление требует загрузки последней версии приложения из App Store с номером 9.89. После установки пользователи увидят изменение иконки программы и ее названия, которое теперь стало “X” вместо “Twitter”.

Тем не менее разработчики продолжают обозначать приложение старым именем “Twitter” в описании новых функций, не переходя на новое “X”.

«Мы внесли некоторые улучшения и исправили ошибки, чтобы было еще приятнее пользоваться Твиттером», – сообщается в тексте патчноута.

Эксцентричный Илон Маск объявил о переименовании Twitter в “X” в июле 2023 года. Бизнесмен предложил пользователям соцсети разработать вариант логотипа, который он выберет в качестве замены для старого изображения. Вскоре пользователь соцсети Сойер Мерритт опубликовал видео с логотипом “X”, и этот дизайн понравился Маску. По словам миллиардера, он является промежуточным.