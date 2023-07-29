 

Маленькая, сухонькая: Внешний вид Пугачевой удивил россиян

29.07.2023, 11:40, Разное
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Laima Rendezvous Jūrmala стартовал пару дней назад. Под своим крылом артистка собрала кружок иноагентов. Раньше гостями программы были звезды шоу-бизнеса, такие как Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Крис Норман. Теперь же на сцене в Юрмале выступает Макс Барских, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Андрей Макаревич* и другие персоны, негативно высказывающиеся в адрес России.

Появилась на Рижском взморье и Алла Пугачева. Артистка пришла в сопровождении Максима Галкина*. Кадры с певицей появились в Сети. На видео Примадонна вместе с Лаймой Вайкуле стоит, судя по всему, со стороны входа для персонала. Подружки что-то весело обсуждают, Максим Галкин* все это снимает на камеру.

В Сети тут же начали обсуждать внешний вид Аллы Пугачевой, многих он удивил. На певице – короткие шортики поверх черных колгот, туфли на плоской подошве и дождевик. Рядом с Вайкуле она выглядит маленькой и сухонькой.

Напомним, последний визит Аллы Пугачевой в Москву наделал много шума. Певица приехала, чтобы проститься со своим другом Валентином Юдашкиным. Звезда появилась на кладбище, держалась особняком и почти ни с кем не общалась.

*внесены Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.


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