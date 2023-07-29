Сотрудникам СМИ запретят рекламировать колющие и режущие предметы

Госдума приняла в третьем чтении поправки к «Этическому коду работников СМИ и представителей блогосферы».

В целях сохранения стабильности общественной жизни и процессов на территории РФ журналистам и лицам, называющих себя корреспондентами, запретят рекламировать потенциально опасные вещества и предметы: порох, огнестрельное и холодное оружие, колющие и режущие предметы.

– Лидеры общественных мнений должны предотвратить возможные эксцессы в тылу страны, проводящей специальную военную операцию, – подчеркнул глава парламентского комитета по информационной гигиене Александр Пинштейн. – Кроме того, предметы, рекламируемые такими лицами, не соответствуют заявленным свойствам. Один мой хороший знакомый приобрёл клинок, а монету напополам он не разрезает.

Рекламировать указанные в тексте документа предметы запрещается, как в СМИ, так и в личных блогах и на страницах в соцсетях. Нарушители закона будут на установленный судом срок лишены почётного звания «журналист» и госнаград при их наличии.

– Ну ладно, попросили нас не раскачивать лодку, ну ладно не критиковать тактику и стратегию, но уж запрещать рекламу ножей – это уж совсем дикость. Так врага не победить, – прокомментировал инициативу популярный блогер Александр С.

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