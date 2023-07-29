Дальность полета до 250 км

…и топливо с концентратом азотной кислоты.

Почему место падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога стоит обследовать специалистам войск химзащиты.



Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея, разрушены стена, кровля здания и ряд строений рядом. Снимок с видео. Фото: Таганрогская Правда / ТАСС

По сообщениям губернатора Ростовской области Василия Голубева и Министерства обороны РФ, 28 июля над Таганрогом была сбита украинская ракета С-200. Обломки, согласно официальным сообщениям, упали в центре города. Ранее переделанные в ударный вариант четыре ракеты С-200 упали в Калужской и Ростовской областях и в Крыму.

С-200 — это советский комплекс ПВО 1964‒1967 годов разработки. С вооружения на Украине снят в 2013-м. Именно этой ракетой был по ошибке сбит Ту-154 рейса Тель-Авив — Новороссийск в 2001 году.

На Украине, по оценкам специалистов ПВО, на хранении может находиться до 500 таких исправных ракет. Дальность полета ракеты комплекса С-200 до 250 км.

То есть в зону обстрела этим переделанным оружием попадают многие десятки российских городов, в том числе находящиеся далеко за Курском, Брянском, Орлом или Ростовом-на-Дону.

Вес боевой части — 220 кг. В отличие от используемых ВСУ последнее время для дальних ударов по территории РФ БПЛА, такая боеголовка позволяет выполнять многие боевые задачи. Если иметь в виду именно военные цели, то в масштабах СВО эти самодельные оперативно-тактические средства невысокой точности критической опасности не представляют.

Но никто пока не пишет главного. С-200 — это жидкостные ракеты с агрессивным топливом и окислителем на основе концентрированной азотной кислоты. Я сам служил в ракетной части, где использовали схожее топливо, все меры безопасности до сих пор помню наизусть. Предельная допустимая концентрация остатков топлива и окислителя в грунте — 0,002 мг/м3.

Губернатор Голубев должен немедленно организовать осмотр мест падения С-200 ВСУ в историческом центре (раз уж сам это подтвердил) с помощью специалистов войск химзащиты.

Да и всем прочим чиновникам, которые столкнутся с падением такой ракеты в населенных пунктах, полезно об этом знать.

Валерий Ширяев

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