США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Роснефти» Дидье Касимиро

Согласно информации от управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), санкции, наложенные на бывшего первого вице-президента “Роснефти” Дидье Касимиро, были сняты. Он был включен в стоп-лист в 2020 году.

Дидье Касимиро занимал ранее пост председателя совета директоров швейцарской компании Rosneft Trading. С того времени, как его имя попало в “черный список” в феврале 2020 года, США обвинили компанию Rosneft Trading в поставках нефти, добытой венесуэльской PDVSA, в Западную Африку и Азию, что якобы нарушало действующие американские санкции.

После объявления о наложении санкций “Роснефть” отреагировала заявлением, назвав данные меры Минфина США “незаконными, необоснованными и представляющими собой акт правового произвола”. Компания подчеркнула, что эти санкции были произвольными и избирательными, так как другие международные компании, включая американские, также занимаются аналогичной деятельностью в Венесуэле, но не сталкиваются с подобными мерами со стороны американского регулятора.

“Роснефть” также отметила, что Минфин США не предоставил никаких доказательств противозаконной деятельности компании или нарушения введенных США односторонних ограничений.