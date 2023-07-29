Собиравшаяся предать огню Тору гражданка Швеции погибла, провалившись в канализационный люк

В Стокгольме в ночь на 29 июля скончалась 50-летняя местная жительница, которая была инициатором акции по сожжению свитков Торы у посольства Израиля.

Само мероприятие состоялось накануне – несмотря на заявленные цели, женщина отказалась уничтожать священный текст и ограничилась публичным выступлением в защиту прав детей.

– После акции погибшая посетила ресторан и в районе полуночи направлялась к своему дому. По неизвестной причине, она не заметила открытый канализационный люк, провалилась в коллектор и скончалась до прибытия спасателей, – сообщил официальный представитель полиции Стокгольма.

По данным шведских СМИ, близкие женщины узнали о её смерти от представителя израильского посольства – он привёз её семье телеграмму с официальными соболезнованиями от премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

– Вместе с Вами мы скорбим о смерти горячо любимой Астрид. Это жизнь, всякое бывает, от имени всего еврейского народа приношу Вам свои искрение соболезнования, – говорится в телеграмме, опубликованной в газете Expressen.

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