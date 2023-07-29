Microsoft отчитали за утечку сотен тысяч писем к китайским хакерам

Технологическая компания Microsoft оказалась под критикой со стороны сенатора США от Демократической партии Рона Уайдена, который призвал министерство юстиции привлечь гиганта к ответственности за небрежность в обеспечении кибербезопасности. По информации от ArsTechnica, недочеты в работе Microsoft дали возможность китайским хакерам похитить сотни тысяч электронных писем клиентов облачных сервисов. Среди пострадавших оказались сотрудники государственного департамента и министерства торговли США.

В письме, адресованном руководителям министерства юстиции, агентству по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, а также федеральной торговой комиссии, сенатор Уайден выразил недовольство тем, что Microsoft продолжает скрывать ключевые детали недавнего взлома. Он подчеркнул, что корпорация из Редмонда использует расплывчатые формулировки, такие как “проблема” и “недостаток”, чтобы описать ситуацию, которая позволила хакерам получить доступ к учетным записям.

Стоит отметить, что компания Microsoft официально признала факт взлома, однако не раскрыла подробности произошедшего. В своем обращении сенатор выразил серьезные опасения относительно появления других возможных уязвимостей в системах кибербезопасности, которые могли быть упущены при проверках безопасности Microsoft.