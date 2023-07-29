Баллоны, темный деним и много юбок: самые модные джинсовые тенденции на осень 2023

Джинсы и вещи из денима никогда не выйдут из моды. Они давно уже стали вневременной классикой. Эта одежда позволит вам создать любой образ – от повседневного до нарядного. Она универсальна и сочетается с большинством предметов гардероба. Мы расскажем вам о самых модных джинсовых тенденциях на осень 2023 года.

С низкой посадкой

Джинсы и юбки из денима с низкой посадкой останутся в тренде осенью 2023 года. Они являются частью ностальгического стиля Y2K, который вдохновлен модой начала 2000-х. Джинсы с низкой талией были популярным предметом одежды той эпохи.

Такая одежда внесет элементы уличного стиля в ваш образ. Сочетайте джинсовые брюки и юбки с низкой посадкой с укороченным топом, туфлями или ботильонами на каблуке и изящной сумочкой. В прохладную погоду вы можете накинуть сверху тренч с поясом.

Джинсы-карго

Джинсы-карго помогут вам создать непринужденный повседневный образ. Эти брюки отличаются не только множеством карманов, но и мешковатым силуэтом. Они придадут вам беззаботный и немного дерзкий вид.

В прохладную осеннюю погоду вы можете сочетать джинсы-карго с сапогами и длинным черным пальто.

Темный деним

В последние месяцы были популярны вещи из светло-синей и голубой джинсовой ткани. Осенью в моду войдет темный деним. Одежда из этого материала выглядит элегантно и современно.

Вещи из темного денима внесут в ваш осенний гардероб нотку утонченности, не исключая при этом атмосферу повседневности. Они подойдут для разных случаев жизни.

Мешковатые брюки

Забудьте о прямых джинсах и скинни. Этой осенью будут популярны мешковатые брюки из денима, а также модели с напуском. Они воплощают комфорт и непринужденность.

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Выбирайте мешковатые джинсы с высокой талией. Несмотря на свой объем, они красиво подчеркнут талию и сделают ноги визуально длиннее. Вы можете носить их с любой обувью. Чтобы джинсы прослужили вам долго, выбирайте изделие из качественной и плотной ткани.

Мешковатые джинсы следует сочетать с прилегающими вещами. Это поможет вам сбалансировать силуэт.

Макси-юбки в пол

Модные джинсовые юбки в пол – новый тренд осени 2023. Они не отличаются большим объемом, а имеют форму трубы. Некоторые модели украшены разрезом спереди. Можно сказать, что эта одежда является осенней версией джинсовой мини-юбки.

Джинсовые юбки в пол идеально сочетаются с осенними свитерами и куртками длиной чуть ниже линии талии.

Костюмы из денима

Осенью в моду вернутся джинсовые костюмы с брюками или юбкой. Это простой и удобный, но эффектный вариант одежды. Вам не придется думать о том, как скомбинировать брюки или юбку с топом.

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Джинсовый костюм привнесет в ваш стиль ностальгические нотки. Если вам нравится менее традиционный образ, то скомбинируйте разные оттенки денима.

Джинсы-баллоны

Джинсы-баллоны отличаются широкими штанинами, которые сужаются в области талии и лодыжек. Они обещают стать настоящим хитом осеннего сезона.

Такая модель выглядит очень необычно и экстравагантно. На первый взгляд может показаться, что ее невозможно вписать в повседневный стиль, но это не так. Важно лишь соблюдать баланс объемов.

Джинсы-баллоны следует комбинировать с облегающим верхом, например, с водолазкой или боди. Ваш силуэт будет выглядит гармонично.

Можно также надеть верх с широкими плечами и сделать акцент на талии. У вас получится привлекательный силуэт “песочные часы”. Например, вы можете носить джинсы-баллоны с коротким пиджаком с широкими плечами.

С продольным швом

Джинсы с продольным швом спереди помогут вам визуально удлинить ноги и сделать их стройнее. Вы можете выбрать модель как с широкими, так и с узкими штанинами. Важно, чтобы шов располагался точно по середине. Такие джинсы универсальны и сочетаются с любым топом.