 

Фестиваль с иноагентами грозит Вайкуле проблемами в России

29.07.2023, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Laima Rendezvous Jūrmala не проводился три года. Сначала мешала пандемия, потом спецоперация. Несмотря ни на что, в 2023 году артистка все же решила собрать программу, но, судя по всему, вышло не так масштабно, как раньше.

Первый день фестиваля прошел при полупустом зале. В программе мероприятия, кстати, в основном заявлены артисты-иноагенты. Правда тот факт, что Лайма Вайкуле решила собрать на Рижском взморье россиян, деятельность которых Минюст признал финансируемой из-за рубежа, может обернуться для нее проблемами.

Выручка от продажи билетов на фестиваль частично идет на помощь ВСУ. По российскому законодательству, любая помощь Украине влечет за собой уголовную ответственность – до 20 лет колонии.

А так как Лайма Вайкуле привечает под своим крылом артистов-иноагентов и платит им гонорар, то автоматически попадает под действие закона об иноагентах. Помимо этого, артистке может грозить штраф до 300 тысяч рублей за перевод средств лицам, выполняющим функции иностранного агента.

Напомним, ранее Лайму Вайкуле осудили в Сети, что в своих видео и интервью артистка разговаривает по-русски. Звезда заявила, что будет говорить на этом языке, потому что он не принадлежит России, а принадлежит миру. Правда, в следующих видео певица начала добавлять в свою речь латышский.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Время честности, чистоты, прогрессивных и новаторских идей: Таро-прогноз на полнолуние в Водолее для каждого знак зодиака

30.07 / Мнение: Про грибы

30.07 / Мнение: Про «Сувалкский коридор»

30.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Шведский трофей

29.07 / Привет из 80-х: с чем носить вернувшиеся в моду светлые джинсы, чтобы не выглядеть старомодно

29.07 / Мнение: Саммит Россия – Африка и слабость ЮАР

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Нигер стал заложником антироссийской политики Запада

29.07 / В моде крупные медальоны на шнурке: с какой одеждой они будут смотреться роскошно и стильно

29.07 / Просто потому, что они никогда не выйдут из моды: 5 классических предметов гардероба, на которые стоит потратиться

29.07 / Мнение: О хэппи-энде для украинской саблистки… Почему проиграла Украина?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика