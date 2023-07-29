Apple подозревают в слежке за владельцами AR-шлемов

Технологический гигант Apple предпринимает ряд шагов для контроля за распространением прототипов AR-очков Vision Pro среди сторонних разработчиков. По информации, опубликованной на популярном портале 9to5Mac, компания открыла прием заявок на получение данных гаджетов, однако получить доступ к прототипам будет не так просто.

Целью Apple является предотвращение возможной потери или ненадлежащего использования амбициозных устройств сторонними лицами. Для этого компания устанавливает жесткие условия, которые необходимо соблюдать разработчикам для получения AR-очков.

Одним из важных условий соглашения является запрет в передаче любой информации о спецификациях Vision Pro. Помимо этого, Apple предусмотрела использование трекеров AirTag для обеспечения безопасности прототипов. Они позволят отслеживать местоположение очков в случае их утери или кражи.

Предполагается, что AR-очки должны храниться в закрытом и защищенном рабочем месте, а доступ к ним – строго ограничен и контролируем компанией.