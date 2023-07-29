Мнение: Откуда в Америке старперы?!

Это у республиканцев такой лидер республиканского меньшинства в Сенате. 81 год, как-никак. Не мальчик. Митчем кличут. Даже по голосу напомнил Брежнева, я прям представил старика Ильича как живого. Вот что значат детские впечатления!

Вообще жуть, конечно. Невероятным количеством старперов у власти – причем старперов в прямом смысле, из которых песок как из самосвала высыпается на пол – нынешние США удивительно напоминают наш совок 70х-80х годов. И не понять – почему?! Про совок-то как раз понятно – изначально мертворожденный строй, отсутствие выборов и вообще политической конкуренции, монополия одной партии – старперы были неизбежны.

Но с Америкой-то вроде бы такого просто не должно было случиться! У них-то с конкуренцией должно было бы быть все в порядке! И с конкуренцией действительно “в порядке” – в ней старперы обсидели все руководящие места в ОБЕИХ партиях. Равномерно. Из спикеров Конгресса только в начале этого года выперли демократку Нэнси Пелоси (83 года), а вот тут в Сенате дивный республиканец Митч, которого реально просто жалко. Зачем они его мучают?! Они звери, что ли?

Я из любопытства глянул, а кто ж составляет “демократическую” пару старине Митчу в Сенате США. Кто лидер демократов в Сенате? А это Чак Шумер – который на общем фоне просто мальчуган: ему всего 72 годика.

А в 2024, судя по всему, за пост президента США будут сражаться Джо Байден, 82 года – против Дональда Трампа, 78 лет. Феерия какая-то. И ведь это ж всё ВЫБОРНЫЕ должности.

Почему американцы голосуют за очевидно едва передвигающихся старперов? Почему молодые и бодрые не имеют ни шанса? Что сломалось в этой машинке выборов, если она раз за разом выдает явно НЕОПТИМАЛЬНЫЕ решения?

Объяснения, которые я слышал – что “старики богаче”. Но это ведь тоже какая-то чушь. Неужели нет молодых миллионеров и миллиардеров?

Очень тоскливое ощущение дежавю. Будучи ребенком, я насмотрелся вдоволь на парад едва двигающих челюстями советских динозавров с пустым и бессмысленным стариковским взглядом – Брежнев, Андропов. А уж, прости господи, Черненко!.. Это был какой-то абсурдистский фильм ужасов, особенно с Черненко. И вот теперь смотрю на такое же убожество в Америке. Что за дьявольщина происходит в мире?