 

Рупор кремлевской пропаганды: Генерал Чиани и “свободный” Нигер

29.07.2023, 7:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генерал Чиани – новый глава (прокремлевской) военной хунты в Нигере.
Франция заявила, что не признает Чиани и не согласна со свержением бывшего президента Базума. Еще бы они его не поддерживали. Но если военные разыграют свои карты правильно, то на мнение Франции они смогут положить с прибором. Тем более, что есть к кому обратиться за помощью. США также угрожают Нигеру отменой соглашений в сфере безопасности и санкциями. Что-то подозревают насчет будущего политического вектора Нигера.

В стране между тем продолжаются выступления в поддержку военных с российскими флагами и антифранцускими лозунгами.
Также еще вчера сожгли офис правящей партии. Народ и армия едины.

Страной теперь руководит "Национальный Совет по защите отечества", который будет заниматься справедливым устройством жизни в Нигере. Старая конституция отменена. Будущее устройство Нигера представят в ближайшие недели.


Нигер будет свободным и справедливым!

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Время честности, чистоты, прогрессивных и новаторских идей: Таро-прогноз на полнолуние в Водолее для каждого знак зодиака

30.07 / Мнение: Про грибы

30.07 / Мнение: Про «Сувалкский коридор»

30.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Шведский трофей

29.07 / Привет из 80-х: с чем носить вернувшиеся в моду светлые джинсы, чтобы не выглядеть старомодно

29.07 / Мнение: Саммит Россия – Африка и слабость ЮАР

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Нигер стал заложником антироссийской политики Запада

29.07 / В моде крупные медальоны на шнурке: с какой одеждой они будут смотреться роскошно и стильно

29.07 / Просто потому, что они никогда не выйдут из моды: 5 классических предметов гардероба, на которые стоит потратиться

29.07 / Мнение: О хэппи-энде для украинской саблистки… Почему проиграла Украина?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика