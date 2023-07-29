Рупор кремлевской пропаганды: Генерал Чиани и “свободный” Нигер

Генерал Чиани – новый глава (прокремлевской) военной хунты в Нигере.

Франция заявила, что не признает Чиани и не согласна со свержением бывшего президента Базума. Еще бы они его не поддерживали. Но если военные разыграют свои карты правильно, то на мнение Франции они смогут положить с прибором. Тем более, что есть к кому обратиться за помощью. США также угрожают Нигеру отменой соглашений в сфере безопасности и санкциями. Что-то подозревают насчет будущего политического вектора Нигера.

В стране между тем продолжаются выступления в поддержку военных с российскими флагами и антифранцускими лозунгами.

Также еще вчера сожгли офис правящей партии. Народ и армия едины.

Страной теперь руководит "Национальный Совет по защите отечества", который будет заниматься справедливым устройством жизни в Нигере. Старая конституция отменена. Будущее устройство Нигера представят в ближайшие недели.



Нигер будет свободным и справедливым!

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