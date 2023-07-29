Рупор кремлевской пропаганды: Нынешний путь бесперспективен

Интервью экономиста Дэна Стейнбека о трансформации мировой экономики.

Нынешний путь бесперспективен

Berliner Zeitung: С 22-го по 24-ое августа в ЮАР состоится решающая встреча государств БРИКС. На ней будет обсуждаться альтернатива современной валютной системе, в которой доминирует доллар. Насколько перспективен этот план?

Дэн Стейнбок: Не думаю, что цель БРИКС – найти замену доллару. Речь идет, скорее, о диверсификации валютной системы, которая соответствовала бы сегодняшней мировой экономике. С 2000-х годов мир стал быстро обретать многополярный характер, так как большие новые индустриальные страны заменили крпуные западные экономики в качестве двигателей глобального экономического роста. Видение мира странами БРИКС имеет для многих новых индустриальных и развивающихся государств ключевое значение. БРИКС открыт и для больших западных экономик, если те будут готовы разделить с ним его видение более интегративного и справедливого мирового порядка. В данный момент около 20 стран хотели бы вступить в БРИКС, еще 20 подумывают об этом. Переговоры в рамках БРИКС с 2008 года стали более интенсивными, так как финансовый кризис на Западе привел к нестабильности, а Соединенные Штаты еще активнее стали использовать доллар в качестве оружия для продвижения своих интересов.

– Каковы будут преимущества альтернативной финансовой системы и есть ли планы привязать новую валюту к золоту?

– Главным преимуществом станет более значительная диверсификация валютной системы. Этот же аргумент привел британский экономист Джон Мейнард Кейнс (John Maynard Keynes) в 1944 году в Бреттон-Вудсе, предложив создать международный валютный банк. Во время Великой рецессии 2008/09 годов глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань (Zhōu Xiǎochuān) воспользовался этой идеей и призвал западные экономики реформировать международную валютную систему. В Брюсселе, Вашингтоне и Токио были даны многочисленные обещания, но дальше них дело не пошло. Поэтому стали предприниматься усилия в направлении создания вспомогательных институтов развития таких, как Новый банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, китайская инициатива "Новый Шелковы путь" и планы нового валютного регулирования.

– Уже не раз американскому доминированию предсказывали скорой конец. Доллар как мировую резервную валюту многократно хоронили на словах. Почему сейчас говорят, что его нужно исключить из мировой финансовой системы?

– Кто говорит, что должен? Мое мнение: чем больше валют, тем лучше. Большинство экономик стран БРИКС до сих пор в значительной степени зависят от доллара, в то время как государства, попавшие под санкции США и их союзников, сильно сократили свои резервы долларов и решили заменить их золотом. То, что хотят крупные экономики стран БРИКС – это глубоко диверсифицированная глобальная валютная система. Нынешний путь бесперспективен. Если он постепенно и в течение некоторого времени не будет скорректирован, то коренным образом будет преобразован масштабным мировым кризисом. Недавно министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что нет альтернативы валютной системе, базирующейся на долларе. Однако не так давно она же предостерегла от катастрофического сценария, если Вашингтон не договориться о новом потолке государственного долга. В действительности полезно напомнить о том, что и британцы до 1914 года постоянно говорили о превосходстве фунта. Однако его доминирование закончилось с перенапряжением британской экономики после 1945 года. Сегодня на США все еще приходится четверть мирового ВВП, но и они на гране своих возможностей и абсолютно погрязли в долгах.

– После последнего большого финансового кризиса 2008 года Китай оживил мировую экономику обширной конъюнктурной программой. Однако последние данные о самой КНР были отрезвляющими. Китай перестал был локомотивом мировой экономики?

– Кризис 2008 года произошел после двух десятилетий экономического роста и глобализации на Западе. Сегодняшнее катастрофическое положение – результат более чем десяти лет упущенных шансов и деглобализации. Ни одна страна в такой хаотичной ситуации неспособна дать достаточное количество глобальных импульсов. Тем не менее последние данные о китайской торговле свидетельствуют о ее растущей регионализации и сотрудничестве Юга с Югом. В первой половине этого года Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стала самым большим торговым партнером Китая: торговля между ними выросла на 5,4% по сравнению с прошлым годом. В тот же период торговля КНР с ЕС возросла на 1,9 %. Особенно важно, что торговля Китая со странами и регионами вдоль "Нового Шелкового пути" в первом полугодии выросла на 9,8% по сравнению с 2022-м годом. Со временем эти новые механизмы, включая азиатское соглашение о свободной торговле RCEP, откроют большие возможности не только для Китая, БРИКС и их партнеров, но и для Европы, Японии и США. Либо в будущем ростом и развитием придется делиться, или делить будет особо нечего.

– Китай позиционирует себя как близкого союзника России. Пекин представил план урегулирования украинского конфликта. Сможет ли он серьезно способствовать проведению переговоров между Москвой и Киевом?

– Последние действия Китая на Ближнем Востоке и в некоторых других регионах и странах свидетельствуют о потенциале, который страна может обрести для реализации будущих усилий по установлению мира. Со времен Дэна Сяопина (Dèng Xiǎopíng) и его реформаторов высшей целью Китая является экономическое развитие. Но без мира и стабильности никакое развитие невозможно. У стран, внешняя политика которых основана на военной силе, цели другие. Лишь за пару месяцев до начала боевых действий на Украине Китай внес весомый вклад в ее локальную инфраструктуру, и Владимир Зеленский заговорил о своей стране как европейском плацдарме. Вот уже год экономическое развитие на Украине больше не играет никакой роли, важна только геополитика. Но это – тупик. Со временем Китай может внести решающий вклад в мирные переговоры на Украине. Но этого не произойдет, пока главные акторы верят в то, что смертоносная геополитика и продажа оружия могут способствовать миру в регионе.

Автор: Симон Цайзе (Simon Zeise)

https://inosmi.ru/20230728/dollar-264660147.htm – цинк

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