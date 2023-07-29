 

Оставила и уехала: что творится в квартире Орбакайте на Тверской

29.07.2023, 3:40, Разное
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Квартира на 1-я Тверской-Ямской улице, дом 7, принадлежала Алле Пугачевой с 1980 по 1994 год. Здесь она провела свои счастливые дни с двумя супругами – с Александром Стефановичем и Евгением Болдиным. Когда вышла замуж за Филиппа Киркорова, переехала в новый дом.

Своей дочери Кристине Орбакайте певица передала квартиру после четвертого развода. Сейчас пятикомнатные апартаменты практически в самом сердце столицы риелторы оценивают в районе 150 миллионов рублей.

Однако наследница Аллы Пугачевой там уже давно не живет. Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым проживает в США. Там у предпринимателя стоматологическая клиника. Что же творится в роскошной квартире артистки на Тверской?

Она не пустует. Соседи рассказывают, что апартаменты охраняет вневедомственная организация. Помимо этого, в дом периодически приходит помощница по хозяйству. Она поддерживает квартиру в чистоте и уюте, проветривает. В целом, если Кристина Орбакайте решит вернуться в Москву, квартира будет готова принять семью в любое время.

Впрочем, пока об этом речи не идет. Артистка последний раз появлялась в столице во время промо-компании своего кинопроекта “Тест на беременность”. Сейчас семья Орбакайте отдыхает в Европе.


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