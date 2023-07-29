Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Таганроге

По Таганрогу.

1. Число пострадавших достигло 19, в больницы доставлены 9. Основные травмы – ушибы, порезы от битого стекла. Цифра пока не окончательная.

2. Погибших вроде нет (хотя есть сообщения, что под завалами могут быть люди – спасательные службы заявляют, что предположительно, под завалами никого нет) – тут ждем уточнения официальной информации. Если обошлось без погибших, это хорошая новость.

3. Пострадало здание Таганрогского художественного музея. Потребуется ремонт.

4. Прилетела по Таганрогу переделанная зенитная ракета С-200, которыми противник уже пытался обстреливать Крым и район Крымского моста за последний месяц. МО РФ сообщило, что ракета была поражена в воздухе и крупные обломки упали в Таганроге. Отсюда видимо и сообщения о двух взрывах. Это старый советский комплекс ПВО. Максимальная дальность позднесоветской версии – до 240 км. В теории, кустарные доработки отдельных ракет могут дать еще небольшую прибавку к дальности. Как и всякое другое советское оружие – старое, но не бесполезное.

5. Противник переделал несколько пусковых установок и пытается использовать зенитные ракеты для пусков по территории РФ взамен практически закончившихся "Стрижей". Это беспокоящие атаки, рассчитанные в первую очередь на пиар, а уже во вторую – на реальный военный ущерб. Но недооценивать этот тип атак разумеется не стоит. Даже сбитая ракета способна нанести ущерб.

6. Чуть позже в Азовском районе наши ПВОшники сбили еще одну ракету С-200, жертв и разрушений нет, обломки упали за пределами населенных пунктов.

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