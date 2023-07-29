Мнение: Жить в сауне

Не устану восхищаться одним – какое ж в Москве чудесное лето. Просто сказочное – я о таком и мечтать не мог. Особенно на фоне остальных – мои знакомые в Нью-Йорке, например, вроде бы привычные ко всему, тихо офигевают – жара стоит, говорят, просто какая-то невероятная, дышать невозможно, да еще и на фоне высочайшей влажности. Африка, я и говорю – в чистом виде Африка! От волнения там даже забыли, “как оно будет в цельсиях”, назвали в фаренгейтах – сто! Сто по Фаренгейту, я посмотрел – это 38 Цельсия. Обалдеть…

Но еще хуже, по всей видимости, сейчас в Израиле. Понятно – страна считай в Африке, то есть для жизни в принципе слабо приспособленная, но… Говорят мои знакомые (официальным СМИ не верим!) – это лето самое невыносимое из всех! У этих там уже за сорок, и давно. Вот каково это – жить во включенной сауне, и не на время, а изо дня в день?

В Москве – дожди. Даже ливни. Причем я сырость вообще-то не люблю; я вообще как кот, видимо, в деда по матери – у того водобоязнь доходила до того, что он даже на море мог войти в воду – после долгих уговоров – максимум по щиколотку, дальше боялся; и это при том, что он вообще-то прошел всю войну в качестве “артиллерийского разведчика” – его “работой” было почти каждый день ползать за линию фронта сквозь минные поля на “нейтралку”, корректировать оттуда артиллерийский огонь (я про него уже рассказывал).

Я и не такой герой, и просто не люблю быть мокрым; но как взгляну на небо, как прикину – ОТ ЧЕГО, от какого ненасытного чудовища нас эти тучи прикрывают (а других несчастных, увы, нет), так сразу преисполняюсь и к тучам, и к дождю самыми нежными чувствами. Прямо готов петь “А тучи как люди!”

Хорошо сейчас в Москве.