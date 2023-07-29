Рупор кремлевской пропаганды: Об отставке Цинь Гана



Об отставке Цинь Гана.

Копаясь в китнете постепенно начинают проясняться причины, ну или становятся видны точки зрения кит. публицистов, осмеливающихся писать о причинах отставок министра иностранных дел Цинь Гана и председателя Народного банка Китая И Гана.

Судя по всему, потери от деятельности отставных министров пагубно сказывались на внешней и внутренней политики страны многие годы. Опираясь на мною прочитанное, продолжим разбираться в перипетиях китайской политики. Автора, чур, не пинать, что прочитал, то как понял, так вам и пересказал.

Дело о прозападных настроениях теперь уже бывшего министра иностранных дел КНР и деятельности И Гана на посту председателя Народного банка Китая обрастает всё большими подробностями. Пока поговорим о том, что уже стало известно о причинах отстранения от занимаемого поста Цинь Гана и почему бывший министр Ван И вновь возглавил китайский МИД. Потихоньку дойдём и до И Гана.

Проработав в аппарате МИД КНР более 30 лет, в 2018 году начался стремительный подъём Цинь Гана по служебной лестнице и в декабре прошлого год он занял должность министра иностранных дел, став членом Государственного совета КНР. Трудно оценить уровень его посвященности и осведомлённости в вопросах внешней политики КНР, но учитывая тот ущерб, который он мог принести национальной безопасности, информацию о реальном положении дел в Пекине, конечно же, будут держать за семью печатями. О масштабах вредительства можно лишь догадываться, но для лучшего понимания приведём лишь один пример из недавнего прошлого, сравним основные внешнеполитически установки бывшего министра иностранных Ван И и самого Цинь Гана.

Как мы помним, на встречах с российским руководством, ещё в 2021 году, министр иностранных дел Ван И заговорил, как это называют в Китае, о принципах трёх «не», опираясь на которые Китай будет выстраивать отношения с Россией. Как было заявлено Ван И – стратегическое сотрудничество России и Китая "не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет предела высоты полёта". С началом СВО именно эти заверения ободряли граждан нашей страны – в противостоянии с НАТО Китай с нами! Но, к концу года ситуация изменилась. Стоит вспомнить тот диссонанс, который мы испытали, когда обещания, перешедшего на новую должность Ван И, оказались прямо противоположными тому, что заявил в разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ С. Лавровым новый руководитель китайского МИД Цинь Ган. Замена Цинь Ганом принципов трёх «не» Ван И, выступавшего за нерушимую связь между Китаем и Россией, особенно в отношении к США и странам НАТО, на новые принципы трёх «нет», ударила по образу Китая как нашего союзника, которое было начался выстраиваться у нас в головах. Хотя мы и не показали сильного разочарования, но циньгановские три «нет», – "нет союзу, нет присоединению, нет конфронтации и направленности против третьих сторон." – для многих из нас, особенно тех, кто давно и серьёзно занимается Китаем и работает на укрепление отношений между нашими странами, понимает важность де-факто союзнических отношений в данной мировой обстановке, прозвучали как гром с ясного неба.

Помню и озабоченность своих китайских коллег и друзей – они также были поражены и не знали, как прокомментировать курс, заявленный новоявленным министром. Этот шаг, казалось, поставил Китай на сторону США в битве России с коллективным Западом, уязвив чувства россиян и посеяв семя недоверия к политике Пекина в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Поэтому мнение о серьёзности последствий от действий Цинь Гана для Китая – не пустые слова, размеры ущерба грандиозны, и Китаю потребуется время на тихое исправление ошибок.

Китайский публицист и убеждённый маоист Чжан Хунлян, комментируя 26 июля отставку Цинь Гана написал в одной из статей: «Китай постоянно подчеркивал, что в конфликтах между крупными державами решающими факторами являются не военная мощь, экономика или технологии, а моральные принципы. Смена Китаем принципов трех «не» на три «нет» означает предательство моральных ценностей, наносящее ущерб престижу нашей страны на международном уровне и делает морально слабыми нас самих. Зацикливание Китая на личных интересах и финансовой экономике уже сказалось на нашей морали, а дипломатическое предательство в отношении дружественных стран ещё сильнее разрушает нашу репутацию. Как быть в сложившейся ситуации? Мы должны признать ошибку и предпринять конкретные действия, встать, как было заявлено ранее плечом к плечу и спина к спине с союзником, вместе преодолеть трудности и совместно победить общего врага – США, создающего и нам и России постоянные проблемы.»

Время покажет, как будут развиваться события. Но просматривая эти дни интернет публикации, всё-таки крепнет уверенность в том, что в китайском обществе превалируют силы, выступающие за союз с Россией в противостоянии с США и НАТО. Есть в Китае понимание того, что если общество и государственная машина не справятся со скрытой опасностью, оставленной деятельностью Цинь Гана, то Китаю вряд ли удастся избежать войны с США и их сателлитами в регионе. Поэтому, говоря простым языком, смещение с должности министра, ведущего прозападную, соглашательскую политику и намеренно отдаляющего Китай от России, а также и переназначение Ван И на пост главы МИД, должно положительно сказаться на развитии отношений между нашими странами. Учитывая всю сложность и запутанность ситуации вокруг Цинь Гана, ожидать от официального Пекина громких заявлений не стоит, но, думается, что в скором будущем мы станем свидетелями поэтапного усиления сотрудничества между нашими странами.

https://sinologist.livejournal.com/704517.html – цинк

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