Никогда не выйдут из моды: подборка актуальных образов с кожаными брюками

Кожаные брюки никогда не выходят из моды и всегда выглядят невероятно. Они идеально вписываются в совершенно любой стиль. Кроме того, кожаные штаны хорошо сочетаются с самой различной одеждой и обувью. Вот несколько хороших вариантов стилизации такого наряда.

С текстурным укороченным топом

Плиссированные брюки до щиколотки из искусственной кожи со сверхвысокой талией цвета ириски и укороченный топ выглядят очень стильно и эффектно вместе. Можно выбрать контрастный текстурированный топ с шипами, блестками или металлическим блеском, чтобы поднять наряд на новый уровень.

С кроссовками

Кожаные спортивные штаны хорошо смотрятся вместе с кроссовками.

Такое сочетание поможет создать простой и непринужденный образ. Это очень хорошая альтернатива спортивным штанам. В качестве верха можно выбрать красивый и стильный топ.

С футболкой и обувью на каблуках

Замшевые сандалии с ремешками на каблуках выглядят просто потрясающе и очень стильно.

Простая футболка с рисунком и пара роскошных босоножек на высоком каблуке могут показаться негармоничными, но стоит добавить кожаные штаны, и можно получить действительно невероятный образ.

С объемным свитером

Свитер с напуском — еще одна стильная и модная вещь в гардеробе, которая эффектно смотрится с кожаными брюками.

Можно попробовать смешать нейтральные оттенки бежевого или нюдового, чтобы создать образ, который выглядит модно, но при этом он будет очень удобный и довольно непринужденный.

С кроссовками на платформе

Спортивные белые кожаные кроссовки и облегающие брюки из кожи выглядят действительно невероятно и очень стильно.

Этот повседневный наряд можно сделать еще более модным при помощи красивого топа. Лучше всего выбирать кроссовки на высокой платформе.

Комбинировать оттенки драгоценных камней

На самом деле нет более простого способа заявить о себе, чем носить кожу цвета драгоценных камней. Такие штаны выглядят просто потрясающе и делают любой образ эффектным и роскошным.

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Можно добавить соответствующий корсетный топ и объемную куртку, чтобы получить поистине уникальный образ, который будет действительно запоминающимся.

Добавить бюстье и блейзер

Расклешенные кожаные штаны выглядят просто невероятно и помогают сделать образ действительно роскошным.

Чтобы выглядеть еще более привлекательно и при этом элегантно, стоит надеть брюки вместе с бюстье с завязками и блейзер большого размера.

Полностью кожаный наряд

Кожаные широкие брюки и кожаный топ на пуговицах помогут сделать образ роскошным и очень гламурным. Это поможет придать немного элегантности.

Хотя не слишком хорошая идея носить полностью кожаный наряд в середине лета, есть что-то бесспорно шикарное и неподвластное времени в сочетании таких вещей.

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Солнечные и яркие тона

Кожаные брюки-джоггеры с высокой посадкой выглядят просто невероятно, ярко и очень стильно. Можно добавить своему образу немного солнечного света, надев яркие свободные кожаные штаны.

Чтобы добиться еще большего эффекта, стоит просто выбрать монохромную и повседневную одежду, подобрав к брюкам майку и шлепанцы на платформе точно такого же цвета. Это позволит в полной мере соответствовать ярким солнечным дням и улучшить свое настроение.

Сочетать несколько металлических тонов

Чтобы выглядеть ярко, роскошно и стильно, стоит надеть металлизированные кожаные штаны, которые хорошо вписываются в любой образ.

Такие яркие, модные и невероятно красивые брюки точно поднимут настроение и помогут выглядеть просто потрясающе. Чтобы штаны были изюминкой образа, стоит сочетать их с максимально простым топом нейтральных тонов.

Все эти образы выглядят очень стильно и привлекательно.