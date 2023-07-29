Мнение: Русские и негры

(диалог в комментах)

Оптимист. Вообще-то человечество зародилось в Африке и вылезло оттуда по эволюционным меркам совсем недавно. Поэтому климат как минимум некоторых областей этой Африки (которая, к слову, немаленькая — в полтора раза больше СССР) — нам, людям, подходит идеально.

Реалист. Вообще-то вы, как белый человек, в Африке жить просто не сможете. У реальных африканских негров не просто особая волосяная шапка на голове и кожа черная – у них и СОСТАВ КРОВИ другой по целому ряду параметров. Поэтому вам (и мне), придется закалывать себя кучей вакцин и всякой химии, чтобы просто ПРОДЕРЖАТЬСЯ в Африке какое-то время, плюс кондиционеры, желательно везде, плюс специальная одежда – тогда будут шансы дожить до того, как мы чертову Африку покинем.

В каком-то смысле Африка – это аналог нашей Сибири, а мы (русские) совершенно не зря называемся “белые негры”. Это очень точно – в обоих случаях имеет место особая порода людей, приспособленные природой выживать там, где обычные люди выживать не должны.