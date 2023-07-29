Какие тренды в пластике повторяются из года в год?

Увеличение груди

Одна из самых популярных процедур. Будь то увеличение маленькой или реконструкция существующей груди, эта процедура по-прежнему востребована многими женщинами, которые хотят улучшить ее форму и размер, придать себе уверенности. Она также часто применяется женщинами, потерявшими объем или форму в связи с возрастом, беременностью.

Увеличение груди может быть выполнено с помощью силиконовых имплантатов, жировых клеток, пересадки тканей из других частей тела (ягодиц, бедер), усовершенствованной версии липосакции, называемой пересадкой жира. И реконструкции груди на основе стволовых клеток (недавнее достижение).

Ринопластика

Другой широко востребованной процедурой пластической хирургии является изменение формы носа (ринопластика). Она помогает людям с затрудненным дыханием, вызванным анатомическими особенностями строения носа. Или тем, кто хочет просто эстетических изменений, например, уменьшить горбинку на переносице или сделать ноздри меньше. Ринопластика предполагает изменение формы тканей носа 4 методами. Открытым — когда делаются небольшие разрезы для точного доступа. Закрытым — все разрезы делаются внутри ноздрей. Пластикой кончика носа, когда решаются только проблемы кончика. Септоринопластикой — исправлением структурных проблем и косметических дефектов.

Филлеры

Еще одна популярная процедура, привлекшая к себе большое внимание в последние годы — филлеры для лица, используемые для подтяжки кожи вокруг глаз, щек, губ, лба с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Они помогают омолодить кожу, восстановить утраченный со временем объем, контурировать черты лица нехирургическим путем.

Наполнители для лица также могут использоваться для придания объема, омоложения нижней части лица, увеличения подбородка, сглаживания щек. Результаты этих процедур сохраняются в течение нескольких месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей. Эти наполнители могут заменить естественную выработку коллагена, достичь желаемых результатов без хирургического вмешательства.

От увеличения груди до ринопластики и наполнителей для лица — процедуры, которые ежегодно повторяются среди пациентов, желающих получить быстрый результат без значительных усилий, длительного восстановительного периода. Они становятся все более распространенными благодаря технологическому прогрессу в медицине, который делает их безопасными, чем когда-либо прежде.