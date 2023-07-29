Bloomberg – не все члены БРИКС поддерживают идею о расширении блока

Китай ратует за расширение БРИКС, чтобы организация смогла получить большее геополитическое влияние и соперничать с «Большой семёркой». Однако другие страны альянса предлагают ввести новые форматы — «наблюдатель» и «страна-партнёр», а не принимать страны сразу в статусе члена блока, пишет Bloomberg.



AP

Не все члены БРИКС готовы к расширению группы, пишет Bloomberg. Так, Китай желал бы притока новых членов, чтобы усилить своё политическое влияние и противостоять США, но Индия и Бразилия выступают против этого, пишет Bloomberg.

Потенциальное расширение группы за счёт включения Индонезии и Саудовской Аравии страны собираются обсудить на саммите в ЮАР, который будет проходить с 22 по 24 августа. Десятки других стран также хотели бы присоединиться к альянсу, отмечает автор статьи. Это «подпитывает опасения Запада по поводу того, что группа стремится стать противовесом Вашингтону и Европейскому союзу».

Бразилия хочет избежать расширения отчасти из-за этих опасений западных стран, а Индия хочет установить строгие правила для желающих присоединиться. Они ратуют за создание статуса наблюдателя. В ЮАР готовы обсуждать разные форматы, в том числе и расширение группы.

У РФ нет чёткой позиции по этому вопросу, отмечает политолог Фёдор Лукьянов: «В целом она выступает за расширение БРИКС, но без особого энтузиазма. Она следует примеру других. Мы не будем блокировать какое-либо решение». В любом случае решение потребует консенсуса среди членов организации.

Встреча должна продемонстрировать цели блока утвердиться в качестве серьёзной политической и экономической силы. Группа уже обсуждала потенциальное создание единой валюты, хотя значительного прогресса в этом вопросе не ожидается. Саммит проходит во время обострения напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, члены БРИКС отказались присоединиться к западным странам и вводить санкции против России, напоминают авторы статьи.

БРИКС «старается заполучить такое геополитическое влияние, которое соответствовало бы его коллективному экономическому охвату», — пишет автор статьи. Нынешние члены БРИКС представляют более 42% населения мира, на них приходится 23% мирового ВВП и 18% торговли.

Индия выдвинула идею о том, что страны БРИКС должны ориентироваться на страны с развивающейся экономикой и демократическим укладом, приводя в пример Аргентину и Нигерию, а не Саудовскую Аравию с её династическим правлением. При этом Эр-Рияд старается диверсифицировать экономику страны, сблизиться с Россией и Китаем. Китай стал крупнейшим покупателем нефти в королевстве, а с Россией они сотрудничают в рамках ОПЕК.

Бразилия же старается избежать прямой конфронтации в блоке БРИКС и сопротивляться давлению со стороны Китая, который хочет с его помощью бросить вызов «Большой семёрке». По словам источника Bloomberg, Китай повторял просьбу о расширении на всех подготовительных встречах. Бразилия же предлагает создать категории «наблюдатель» и «страна-партнёр». Прежде чем страна станет членом БРИКС, она должна будет пройти через эти этапы.

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