Мнение: Рост населения при Петре I, курортный сбор в Петербурге и национализация Данона и Балтики

1. Историк Сергей Цветков разбирает миф о том, что Петровские реформы и в целом правление Петра I привели к демографическому упадку России: якобы первый по титулу русский император так лютовал, брея бороды и заставляя сеять картошку, что население страны сократилось. Этот миф восходит к Павлу Милюкову, одному из политических деятелей, ответственных за Февральскую революцию 1917 года (ссылка):



С недавнего времени критические настроения ожили. Теперь они выражаются в широко распространившемся убеждении, что правление Петра стоило России критического сокращения численности населения. Называются чудовищные цифры — от 20% (в П.Н. Милюков “Очерки по истории русской культуры”, 1910 год) до чуть ли не половины населения.

Как это соответствует действительности?

Никак.

Всё дело в элементарной методологической ошибке при подсчёте.

П. Н. Милюков взял за основу своих подсчётов сравнение цифр двух переписей — 1678 и 1710 гг. Он берет данные о судьбе 19 376 убывших по переписи 1710 г. дворов; распределение их показано в табл.

Убыль населения по переписи 1710 г.

(В тыс. чел., только мужчины и дети мужского пола, выборочные данные)

Эти пропорции Милюков распространяет на разницу между числом дворов по переписи 1678 г. и по переписи 1710 г. Общая убыль «по всем рубрикам выразится, — пишет он, — огромной цифрой 1 221 887 м. п., именно: 1) умерло 354 525 человек; 2) взято в солдаты и на работы 250 000; 3) побеги — 454 770; 4) переходы — 107 580; 5) нищенствуют — 11102; разные причины — 44 010». Правда, тут же он оговаривается, что общая цифра «значительно уменьшится, если заметим, что переход в другое сословие и на другие земли совсем нельзя считать убылью; что побеги в значительной степени также кончались простым выбором нового места, т. е. колонизацией; что естественное вымирание восполняется естественным приростом, большей частью игнорируемым нашей статистикой. Приведенные цифры должны только показывать, что потрясение, испытанное населением, было гораздо шире и глубже, чем можно заключать по цифре прямой убыли».

Здесь, правда, в его рассуждениях воцаряется совершенная путаница, потому что невозможно понять, какой же стала в результате оговорок «цифра прямой убыли».

Но сама методика подсчёта, я надеюсь, вам понятна.

Между тем по расчету Урланиса, потери в войнах составляли 40 тыс. чел. (Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. М., 1960, с. 44). А сокращение числа дворов по переписям 1678 и 1710 гг. вовсе не означает уменьшение населения. Перед нами просто следствие желания крестьян избежать податного обложения за счёт искусственного укрупнения хозяйств. Недоучёт населения при этом мог достигать 25%.

Не буду утомлять вас промежуточными расчётами. Вы можете сами посмотреть их по ссылкам в тексте. Их итог таков:

Общая численность населения в 1678—1719 гг. (в млн. чел., только мужчины и дети мужского пола).

Ещё в 1977 году вышел фундаментальный труд историка Ярослава Водарского “Население России в конце XVII — начале XVIII века”, где он на основе архивных данных показал, что население России за период с 1678 по 1719 год выросло на 39%.

Добавлю от себя, что сам по себе рост населения не означает, что жить в этот период было хорошо или хотя бы сносно. Однако и обвинять Петра I в какой-то особенной свирепости, выходящей за рамки необходимой для правителя крупной державы 18-го века, у нас оснований нет.

2. Петербург начнёт целевым образом собирать дополнительные деньги с туристов (ссылка):



В Петербурге ввели курортный сбор: с 1 апреля 2024 года за сутки проживания в гостинице придётся заплатить 100 рублей за человека.

Согласно документу, который подписал губернатор Александр Беглов, установлено более 20 льготных категорий граждан, освобождённых от уплаты. Среди них участники СВО, многодетные семьи и постоянно работающие в городе.

Средства, поступившие в городской бюджет, используют на проектирование, строительство, реконструкцию и благоустройство курортной инфраструктуры.

Интересно, как повлияет на репутацию нашего города разрыв отношений с Западом? Возможно, для туристов Петербург станет только привлекательнее — как самый европейский город из тех, которые ещё не поражены радужной чумой и прочими западными непотребствами.

3. Живительные санкции продолжают помогать нам выстраивать суверенную экономику. Крупнейшие производители пива и молочных продуктов в России перешли под российское управление (ссылка):

Доли иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» переходят во временное управление России. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — сказано в документе.

Согласно указу, доли в ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» и акции АО «Данон Россия» передаются Росимуществу.

В октябре 2022 года французская компания Danone объявила о намерении уйти с российского рынка. Инвесторам предложили выкупить от 75 процентов бизнеса при условии возможности обратного выкупа актива. Из-за сложностей ухода с местного рынка компания была готова отказаться от использования глобальных брендов. Позже стало известно, что компания решила локализовать международный бренд «Активиа» и переименовать его для российского рынка.

В свою очередь, датская корпорация Carlsberg Group, в которую входит «Балтика», объявила об уходе с российского рынка в марте прошлого года. В июне 2023 года концерн нашел покупателя на компанию «Балтика», точные сроки окончательного завершения продажи активов в стране неизвестны.