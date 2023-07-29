Рупор кремлевской пропаганды: Надежды оказались несостоятельны

Интересное с американского форума ветеранов.

Мой ‎знакомый‏ ‎неравнодушный ‎американский ‎журналист (https://t.me/ramzayiegokomanda/3190) ‎продолжает ‎информировать.

Владислав,‏ ‎привет!

Все ‎с‏ ‎того‏ ‎же‏ ‎форума ‎ветеранов ‎West ‎Point‏ ‎Academy, ‎мой‏ ‎братишка ‎вытащил‏ ‎письмо‏ ‎одного‏ ‎из ‎"форуманчан", ‎которое ‎тот ‎по ‎ошибке ‎выложил ‎в ‎открытый‏ ‎доступ,‏ ‎но ‎потом‏ ‎спохватился ‎и ‎потёр. ‎Ну,‏ ‎очень ‎интересное!

"…"Ivy"‏ ‎вернулся‏ ‎две ‎недели‏ ‎назад ‎из ‎Киева. ‎В ‎прошлый‏ ‎weekend ‎мы‏ ‎отлично‏ ‎провели‏ ‎время ‎на ‎моем ‎ранчо‏ ‎в ‎Колорадо.‏ ‎Он ‎много‏ ‎рассказывал‏ ‎о‏ ‎своей ‎командировке ‎и‏ ‎о ‎войне‏ ‎с ‎русскими. ‎Сейчас‏ ‎он‏ ‎пишет‏ ‎"аналитикл ‎репорт" ‎для‏ ‎"Армии". ‎Я‏ ‎делал ‎пометки‏ ‎и‏ ‎хочу‏ ‎с ‎тобой‏ ‎поделиться. ‎Это‏ ‎взгляд ‎нашего‏ ‎парня‏ ‎изнутри ‎этого‏ ‎концерта. ‎Начну ‎сразу ‎с ‎того,‏ ‎что ‎"Ivy"‏ ‎настроен‏ ‎весьма‏ ‎критично. ‎Полгода, ‎проведенные ‎им‏ ‎в ‎украинском‏ ‎генеральном ‎штабе,‏ ‎сделали‏ ‎его‏ ‎пессимистом. ‎По ‎его ‎словам, ‎перспективы ‎этой ‎войны ‎с ‎русскими‏ ‎самые‏ ‎негативные. ‎Без‏ ‎вступления ‎в ‎войну ‎Блока‏ ‎украинцы ‎едва‏ ‎ли‏ ‎протянут ‎ещё‏ ‎год. ‎Надежды ‎на ‎успешное ‎наступление,‏ ‎в ‎ходе‏ ‎которого‏ ‎украинцы‏ ‎нанесут ‎русским ‎серьёзное ‎военное‏ ‎поражение ‎оказались‏ ‎несостоятельны. ‎Наступление‏ ‎завязло‏ ‎в‏ ‎полосе ‎русского ‎обеспечения,‏ ‎и ‎уже‏ ‎пять ‎недель ‎украинцы‏ ‎не‏ ‎могут‏ ‎прорваться ‎даже ‎через‏ ‎первую ‎линию‏ ‎русской ‎обороны.‏ ‎При‏ ‎этом,‏ ‎потери ‎в‏ ‎людях ‎и‏ ‎технике ‎очень‏ ‎большие.‏ ‎Фактически, ‎сил‏ ‎для ‎глубокого ‎прорыва ‎у ‎них‏ ‎уже ‎не‏ ‎осталось.‏ ‎Боеспособность‏ ‎их ‎бригад ‎низкая. ‎

Вообще,‏ ‎украинцы ‎сильно‏ ‎изменились. ‎Если‏ ‎год‏ ‎назад‏ ‎нас ‎воспринимали ‎с ‎огромным ‎энтузиазмом ‎и ‎наша ‎военная ‎помощь‏ ‎их‏ ‎воодушевляла, ‎то‏ ‎сегодня ‎отношение ‎к ‎нам‏ ‎стало ‎холодным‏ ‎и‏ ‎прагматично ‎-‏ ‎потребительским. ‎Единственное, ‎что ‎мы ‎теперь‏ ‎слышим ‎это:‏ ‎"Дайте‏ ‎нам‏ ‎"АТАКАМС", ‎дайте ‎F-16, ‎дайте‏ ‎нам ‎много‏ ‎"Абрамсов", ‎дайте‏ ‎нам‏ ‎снаряды!‏ ‎" ‎Помощь ‎наших‏ ‎советников ‎украинцы‏ ‎воспринимают ‎откровенно ‎критично.‏ ‎Наши‏ ‎программы‏ ‎обучения ‎считают ‎устаревшими‏ ‎и ‎не‏ ‎эффективными. ‎Доходит‏ ‎до‏ ‎того,‏ ‎что, ‎на‏ ‎замечания ‎советников‏ ‎они ‎огрызаются‏ ‎фразами:‏ ‎"Сначала ‎идите‏ ‎повоюйте ‎с ‎русскими, ‎а ‎потом‏ ‎будете ‎нас‏ ‎учить!"

При‏ ‎этом,‏ ‎уровень ‎обученности ‎войск ‎постоянно‏ ‎снижается. ‎Даже‏ ‎самые ‎лучшие‏ ‎украинские‏ ‎бригады,‏ ‎которые ‎год ‎назад ‎воевали ‎успешно ‎и ‎были ‎полны ‎решимости‏ ‎разгромить‏ ‎русских, ‎сегодня‏ ‎мало ‎чем ‎отличаются ‎от‏ ‎обычных ‎пехотных‏ ‎бригад,‏ ‎которые ‎почти‏ ‎не ‎имеют ‎тяжелого ‎вооружения ‎и‏ ‎укомплектованы ‎всяким‏ ‎сбродом,‏ ‎который‏ ‎украинские ‎военкоматы ‎буквально ‎хватают‏ ‎на ‎улице,‏ ‎как ‎во‏ ‎времена‏ ‎столетней‏ ‎войны ‎в ‎Европе.‏ ‎Причина ‎-‏ ‎огромные ‎потери, ‎понесенные‏ ‎украинцами‏ ‎за‏ ‎эти ‎месяцы. ‎Большинство,‏ ‎воюющих ‎с‏ ‎прошлой ‎весны,‏ ‎бригад‏ ‎потеряли‏ ‎от ‎половины‏ ‎до ‎двух‏ ‎третей ‎своего‏ ‎личного‏ ‎состава, ‎а‏ ‎некоторые ‎уже ‎дважды ‎сменили ‎свой‏ ‎боевой ‎состав.‏ ‎В‏ ‎итоге,‏ ‎у ‎этих ‎бригад ‎постоянным‏ ‎остаётся ‎только‏ ‎командование ‎и‏ ‎боевое‏ ‎управление,‏ ‎которые ‎сами ‎в ‎бои ‎не ‎вступают ‎и ‎лишь ‎управляют‏ ‎боевыми‏ ‎действиями ‎из‏ ‎хорошо ‎защищенных ‎командных ‎пунктов.‏ ‎Это ‎привело‏ ‎к‏ ‎тому, ‎что‏ ‎командование ‎бригад ‎утратило ‎чувство ‎ответственности‏ ‎за ‎своих‏ ‎солдат‏ ‎и‏ ‎рассматривает ‎их ‎исключительно ‎как‏ ‎расходный ‎материал‏ ‎для ‎выполнения‏ ‎той‏ ‎или‏ ‎иной ‎задачи. ‎И‏ ‎это ‎только‏ ‎усиливает ‎потери.

Второй ‎фактор‏ ‎провоцирующий‏ ‎потери‏ ‎- ‎требование ‎командования‏ ‎беречь ‎технику.‏ ‎Военной ‎промышленности‏ ‎у‏ ‎них‏ ‎нет ‎и‏ ‎все ‎поставки‏ ‎бронетехники ‎и‏ ‎артиллерии‏ ‎идут ‎только‏ ‎от ‎нас. ‎Ритмичности ‎в ‎этих‏ ‎поставках ‎нет.‏ ‎А‏ ‎часть‏ ‎вооружения ‎вообще ‎компенсируется ‎слабо.‏ ‎Особенно ‎танки,‏ ‎БМП ‎и‏ ‎САУ.‏ ‎У‏ ‎нас ‎их ‎тоже ‎на ‎складах ‎практически ‎нет! ‎И ‎потому‏ ‎украинское‏ ‎командование ‎отдало‏ ‎приказ ‎прекратить ‎использование ‎на‏ ‎поле ‎боя‏ ‎тяжелой‏ ‎бронетехники ‎до‏ ‎прорыва ‎русской ‎обороны ‎и ‎перейти‏ ‎к ‎тактике‏ ‎атак‏ ‎мелкими‏ ‎пехотными ‎подразделениями, ‎считая, ‎что‏ ‎так ‎они‏ ‎измотают ‎русских‏ ‎и‏ ‎вынудят‏ ‎их ‎под ‎давлением‏ ‎непрерывных ‎атак‏ ‎оттягивать ‎свои ‎силы.‏ ‎Если‏ ‎первые‏ ‎две ‎недели ‎такая‏ ‎тактика ‎позволила‏ ‎ВСУ ‎немного‏ ‎продвинуться,‏ ‎то‏ ‎теперь ‎русские‏ ‎к ‎ней‏ ‎приспособились ‎и,‏ ‎подпуская‏ ‎украинцев ‎поближе,‏ ‎просто ‎уничтожают ‎их ‎минометным ‎и‏ ‎пулемётным ‎огнем,‏ ‎сами‏ ‎переходят‏ ‎в ‎контратаки ‎и ‎на‏ ‎плечах ‎убегающих‏ ‎врываются ‎на‏ ‎их‏ ‎позиции‏ ‎и ‎занимают ‎их.

Общее ‎настроение ‎в ‎украинских ‎штабах ‎- ‎уныние‏ ‎и‏ ‎озлобленность. ‎Если‏ ‎прошлой ‎осенью ‎в ‎глазах‏ ‎украинских ‎генералов‏ ‎горел‏ ‎огонь ‎решимости,‏ ‎они ‎разрабатывали ‎планы ‎будущих ‎ударов‏ ‎и ‎спорили‏ ‎о‏ ‎том,‏ ‎как ‎правильно ‎штурмовать ‎Перекоп‏ ‎и ‎Севастополь,‏ ‎то ‎теперь‏ ‎дни‏ ‎начинаются‏ ‎с ‎докладов ‎об‏ ‎отсутствии ‎продвижения‏ ‎атакующих ‎батальонов, ‎потерях‏ ‎техники‏ ‎и‏ ‎оставшихся ‎запасах ‎снарядов.‏ ‎И ‎лица‏ ‎у ‎тех‏ ‎же‏ ‎людей,‏ ‎кто ‎осенью‏ ‎планировал ‎штурмовать‏ ‎Севастополь, ‎имеют‏ ‎печать‏ ‎безнадёжности. ‎В‏ ‎откровенных ‎разговорах ‎многие ‎украинские ‎старшие‏ ‎офицеры ‎теперь‏ ‎всё‏ ‎чаще‏ ‎признаются, ‎что ‎не ‎видят‏ ‎никаких ‎перспектив‏ ‎успешного ‎завершения‏ ‎войны.‏ ‎Единственная‏ ‎надежда, ‎которая, ‎как ‎ни ‎странно, ‎но ‎есть ‎у ‎многих‏ ‎из‏ ‎них, ‎это‏ ‎надежда ‎на ‎прямое ‎вмешательство‏ ‎нас ‎в‏ ‎эту‏ ‎войну. ‎Но,‏ ‎опять ‎же, ‎многие ‎тут ‎же‏ ‎добавляют, ‎что‏ ‎эта‏ ‎надежда‏ ‎это ‎как ‎вера ‎в‏ ‎Санта ‎Клауса.

Отдельно‏ ‎надо ‎сказать,‏ ‎что,‏ ‎как‏ ‎любая ‎неудача, ‎нынешнее‏ ‎неудачное ‎наступление,‏ ‎углубило ‎конфликт ‎в‏ ‎украинском‏ ‎военном‏ ‎руководстве. ‎Главком ‎Залужный‏ ‎и ‎командующий‏ ‎сухопутными ‎войсками‏ ‎Сырский‏ ‎откровенно‏ ‎не ‎выносят‏ ‎друг ‎друга‏ ‎и ‎даже‏ ‎избегают‏ ‎появляться ‎вместе‏ ‎на ‎одних ‎совещаниях. ‎Залужный, ‎вернувшийся‏ ‎в ‎строй‏ ‎после‏ ‎тяжелого‏ ‎ранения, ‎обвиняет ‎Сырского ‎в‏ ‎беспринципности, ‎в‏ ‎том, ‎что‏ ‎он‏ ‎согласился‏ ‎начать ‎наступление, ‎хотя ‎ВСУ ‎ещё ‎не ‎были ‎к ‎нему‏ ‎готовы.‏ ‎Но ‎едва‏ ‎ли ‎в ‎этом ‎вина‏ ‎Сырского. ‎Наступать‏ ‎-‏ ‎было ‎категорическое‏ ‎требования ‎"маршала ‎Джи" ‎(видимо, ‎речь‏ ‎идет ‎о‏ ‎помощнике‏ ‎Байдена‏ ‎Салливане, ‎фактически ‎курирующем ‎ведение‏ ‎войны ‎против‏ ‎России) ‎и‏ ‎Зеленский‏ ‎его‏ ‎многократно ‎ретранслировал ‎на‏ ‎всех ‎совещаниях‏ ‎с ‎военными. ‎Залужному‏ ‎просто‏ ‎"повезло"‏ ‎не ‎быть ‎в‏ ‎это ‎время‏ ‎у ‎руля.‏ ‎Углубляет‏ ‎всё‏ ‎это ‎и‏ ‎наш ‎конфликт‏ ‎Милли ‎и‏ ‎Остина,‏ ‎которые ‎точно‏ ‎так ‎же ‎не ‎выносят ‎друг‏ ‎друга ‎и‏ ‎потому‏ ‎действуют‏ ‎в ‎диссонанс. ‎Если ‎бы‏ ‎между ‎ними‏ ‎было ‎согласие‏ ‎и‏ ‎понимание,‏ ‎едва ‎ли ‎эта ‎авантюра ‎с ‎наступлением ‎вообще ‎началась ‎бы…"

(с) Влад Шурыгин

https://t.me/ramzayiegokomanda – цинк

Написано было судя по всему до начала наступления ВСУ 26 июля в Запорожской области.

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