Благоустройство Воробьевской набережной выполнено на 80%

Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы подходит к концу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что благоустройство станет завершающим этапом воссоздания природного и спортивного кластера “Вороьевы горы”. Специалисты комплекса городского хозяйства создают комфортные зоны отдыха и продлевают пешеходные маршруты.

Завершается благоустройство кабельной канализации протяженностью более 16 тысяч метров. Воздушные провода уберут под землю.

Вдоль улицы Косыгина появились девятиметровые опоры наружного освещения. Также начался монтаж уличных торшеров высотой шесть и 4,5 метра.

На Воробьевской набережной обустроят современную прогулочную зону. Кроме пешеходной зоны там появится беговая дорожка и двухсторонняя велороллерная трасса.

На Аллее Спортивной Славы установят посвященные Олимпийским играм стелы. Также там обустроят экоплощадку с информацией о заказнике “Воробьевы горы”. Для любителей активного образа жизни организуют площадку для игры в петанк и керлинг.

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют построенные более полувека назад лестничные спуски к набережной. Завершается монтаж ступеней из гранита и перил.

Напомним, что в районе Марьино на юго-востоке Москвы продолжается благоустройство 16 прудов-регуляторов. Специалисты расчищают водоемы от иловых осадков, приводят в порядок водопропускные сооружения и береговые полосы. Также отремонтируют 15 пешеходных мостов через пруды.

Благодаря реализации проекта в Марьине появится еще одно качественное общественное пространство. На прудах будет комфортная зона отдыха, занятий спортом и прогулок.

В столице продолжается масштабная программа благоустройства набережных. Новые общественные пространства появились в Капотне, на территории бывшего завода ЗИЛ и других районах.

За последние годы благоустроено 40 набережных общей протяженностью 65 километров. Пространства у воды стали новыми точками притяжения для москвичей и гостей столицы.