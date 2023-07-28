 

Благоустройство Воробьевской набережной выполнено на 80%

28.07.2023, 23:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы подходит к концу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что благоустройство станет завершающим этапом воссоздания природного и спортивного кластера “Вороьевы горы”. Специалисты комплекса городского хозяйства создают комфортные зоны отдыха и продлевают пешеходные маршруты.

Завершается благоустройство кабельной канализации протяженностью более 16 тысяч метров. Воздушные провода уберут под землю.

Вдоль улицы Косыгина появились девятиметровые опоры наружного освещения. Также начался монтаж уличных торшеров высотой шесть и 4,5 метра.

На Воробьевской набережной обустроят современную прогулочную зону. Кроме пешеходной зоны там появится беговая дорожка и двухсторонняя велороллерная трасса.

На Аллее Спортивной Славы установят посвященные Олимпийским играм стелы. Также там обустроят экоплощадку с информацией о заказнике “Воробьевы горы”. Для любителей активного образа жизни организуют площадку для игры в петанк и керлинг.

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют построенные более полувека назад лестничные спуски к набережной. Завершается монтаж ступеней из гранита и перил.

Напомним, что в районе Марьино на юго-востоке Москвы продолжается благоустройство 16 прудов-регуляторов. Специалисты расчищают водоемы от иловых осадков, приводят в порядок водопропускные сооружения и береговые полосы. Также отремонтируют 15 пешеходных мостов через пруды.

Благодаря реализации проекта в Марьине появится еще одно качественное общественное пространство. На прудах будет комфортная зона отдыха, занятий спортом и прогулок.

В столице продолжается масштабная программа благоустройства набережных. Новые общественные пространства появились в Капотне, на территории бывшего завода ЗИЛ и других районах.

За последние годы благоустроено 40 набережных общей протяженностью 65 километров. Пространства у воды стали новыми точками притяжения для москвичей и гостей столицы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Оставила и уехала: что творится в квартире Орбакайте на Тверской

29.07 / Как быстро помыть жалюзи?

29.07 / Какие тренды в пластике повторяются из года в год?

29.07 / Bloomberg – не все члены БРИКС поддерживают идею о расширении блока

28.07 / “Никакой зарплаты не хватит”: Барановская вышла на связь из отпуска

28.07 / “Доброе место”: москвичей приглашают присоединиться к волонтерскому движению

28.07 / Как любить маму: верблюжонок Персик показывает на видео

28.07 / Под Москвой на рабочем месте умер молодой слесарь

28.07 / Ким Чен Ын показал на параде Шойгу новейшие разведывательные и ударные беспилотники

28.07 / На 11-й Парковой улице построят дом по программе реновации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика