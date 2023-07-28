«Груз» С-200 прилетел в Таганрог

По сообщениям Минобороны, над городом сбили украинскую ракету. Известно о 15 пострадавших.



Кадр видеорегистратора. Момент удара ракеты, Таганрог.

Тут же пользователи соцсетей стали выкладывать видео и фото (было видно, как над Таганрогом поднимается столб черного дыма), из которых можно было понять: взрыв пришелся на самый центр города. Он был такой силы, что грохот был слышен далеко от места происшествия. Во дворах домов, расположенных в 5‒8 километрах от места взрыва, сработали противоугонные сигнализации автомобилей.

Чуть позже стало известно: взрыв произошел в районе Банковской площади, во дворе художественного музея (это старинный двухэтажный особняк). На месте взрыва образовалась воронка примерно пять на пять метров. Из соседних с музеем административных зданий и кафе на улицу стали выбегать люди, многие в крови.

Жители Ростовской области привыкли, что в приграничном регионе регулярно раздаются какие-то громкие хлопки, которые областное начальство, как правило, объясняет переходом самолетов на сверхзвуковую скорость. Чего-то подобного ждали от властей и на этот раз. Но губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога упала ракета — основной удар пришелся по комплексу художественного музея, разрушены стена здания, крыша, близлежащие гаражи и хозяйственные постройки. Кроме того, в соседнем трехэтажном жилом доме выбиты рамы и окна.



Последствия взрыва в Таганроге. Фото: соцсети

По информации губернатора, пострадали 15 человек, получившие осколочные ранения от разбитого стекла, девять человек госпитализированы с травмами средней и легкой тяжести. Тяжелораненых нет.

На месте взрыва работали 17 спецмашин и 60 спасателей, а также сотрудники Следственного комитета РФ. В районе происшествия введен режим ЧС.

Позже Минобороны РФ выступило с уточняющей информацией. По словам военных, «киевским режимом был совершен террористический акт» — по жилой инфраструктуре Таганрога была выпущена переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200. Ее сбили, но «обломки упали на город, повредили несколько зданий и нанесли ранения людям».



Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея, разрушены стена, кровля здания и ряд строений рядом. Снимок с видео. Фото: Таганрогская Правда / ТАСС

Это уже второе за полтора года падение ракеты в приморском городе. Первый раз в марте 2022-го ракетному обстрелу подвергся военный аэродром Таганрога. Тогда власти также заявили о том, что ракета была уничтожена системой ПВО. Но если военные знали о приближающейся угрозе, то

почему-то горожане ни в марте прошлого года, ни сейчас не были предупреждены об опасности — в городе не был включен сигнал тревоги?

Известно, что на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) им. Г.М. Бериева модернизируют самолеты-локаторы А-50, о чем 3 июля на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ пояснил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ЦИТАТА

Сергей Шойгу, министр обороны:

— Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Современная модернизация парка этих авиационных комплексов повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач.

Помимо Таганрога 28 июля примерно в 17.30 в Азовском районе Ростовской области силами ПВО была сбита еще одна ракета. Звук от взрыва слышали жители Ростова-на-Дону, Азова, сел Неклиновского и Мясниковского районов. Обломки второй ракеты упали на крышу жилого дома в селе Самбек Неклиновского района. Пострадавших нет.

Сергей Севостьянов

— для «Новой»,

Таганрог

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