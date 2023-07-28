Мнение: Обеспеченность жильём по регионам, иностранцы хвалят города России и снижение налога на имущество

1. За 40 лет с 1950 до 1992 года среднее количество квадратных метров жилья на человека в России выросло с 5 до 16, на 11 квадратных метров. После развала СССР, с 1992 до 2020 года, количество квадратных метров на человека выросло с 16 до 27, то есть тоже на 11 квадратов. Капиталисты строят жильё быстрее и, кстати, капиталистическое жильё значительно лучше хрущёвок и брежневок по качеству. Вот график (ссылка):





На заглавном же графике показано распределение регионов России по средней площади жилых помещений на человека. В подавляющем большинстве регионов показатель обеспеченности жильём либо выше среднего, либо мало от него отличается: лишь в 13 регионов жилья в 2020 году было меньше, чем по 24 квадрата на человека.

Статистику сильно тянет вниз густонаселённая Москва, где жильё активно строится, но его постоянно не хватает. В некоторых регионах Сибири постоянного жилья тоже меньше, чем в остальной России — возможно, из-за высокой доли коренного населения, которое предпочитает жить за пределами городов. Это также сказывается на общей статистике по стране.

Некоторые регионы, а именно Крым, вернулись в состав России недавно, там к 2020 году ещё не успели наладить достаточно массовое строительство нового жилья.

2. В то время как российские урбанисты всячески ругают наши города, многим иностранцам Россия нравится. Вот, например, видео на Ютубе с обзором 30 крупнейших городов России, красиво снятых с воздуха (ссылка):



Большинство из тысяч комментариев к видео, понятно дело, положительные. Восторженные иностранцы пишут, что Россия – красивейшая страна на земле. Зрители отмечают чистоту наших городов, а те, кто лично побывал в России, пишут что у нас спокойные и счастливые люди. Кто-то удивлён красотой России по той причине, что представлял себе её иначе (вероятно, как мрачный снежный Мордор из голливудских фильмов).

Лично я полагаю, что города надо смотреть не с высоты птичьего полёта, а с высоты человеческого роста. Однако даже для пешехода многие русские города очень красивы: вот хотя бы мой Петербург, например.

3. Началось обсуждение планов по снижению налогов на имущество (ссылка):

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила снизить максимальную ставку налога на имущество с 2 до 0,3 процента. Об этом пишет «Известия».

По информации издания, льготу просят ввести для малых и средних предприятий, которые применяют специальные налоговые режимы. Реализацию этих предложений попросили поручить Минфину, ФНС и Росреестру.

Отмечается, что сейчас ставки по регионам сильно отличаются. В частности, в Чукотском автономном округе МСП от этого сбора освобождены. В Пермском крае он составляет 1,8 процента, но в большинстве регионов — 2 процента, рассказал президент ТПП Сергей Катырин.

Специалист подчеркнул, что уменьшение ставки по имущественным платежам приведет к росту отчислений по налогу на прибыль за счет снижения издержек и активизации бизнеса.

Под имуществом тут подразумевается недвижимость, включая морские и речные суда. Таким образом, речь идёт о снижении налога на предпринимателей, которые занимаются сдачей в аренду недвижимости. Зачем это нужно, я не знаю — вероятно, есть причина. Замечу только, что сдача недвижимости в аренду приносит относительно небольшой доход, так что 2% в год с владельца коммерческого помещения, например — это несуразно много, особенно если стоимость недвижимости считается по рынку. Может получиться нелепо: заработал за год 10 млн рублей, а 2-4 млн отдай в виде налога на недвижимость. Про нормальное развитие при таких налогах говорить, конечно, нельзя.