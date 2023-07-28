 

Рупор кремлевской пропаганды: Удар по зданию СБУ в Днепропетровске

28.07.2023, 23:05, Разное
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ВС РФ нанесли ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепропетровске. Часть здания разрушена, есть 200-е и 300-е. Разбирать завалы будут ночью.
Помимо этого ПВО ВСУ уже традиционно отрабатало по высотке рядом с зданием СБУ, пытаясь отразить ракетный удар. В результате попадания есть как минимум 3 раненых.


Так здание выглядело до ударов.

Надо по Владимирской 33 в Киеве.

Источник: Colonel Cassad


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