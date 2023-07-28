Поза льва и рыбы: лучшие упражнения фейс-йоги для стройности и красоты лица

Упражнения для похудения лица работают достаточно эффективно, уменьшая жировые отложения в проблемной зоне. Всего месяц регулярного выполнения этих упражнений может улучшить ваше лицо, сделав его худым и подтянутым. Вам не потребуется дополнительного оборудования, чтобы заниматься фейс-йогой. Все, что вам нужно, – это коврик для йоги и 10-20 минут свободного времени в день. Видимые результаты появятся уже через несколько дней. В сегодняшней статье представлены несколько особенно эффективных упражнений.

Симха Мудра (поза льва)

Упражнение Симха Мудра тонизирует все ваши лицевые мышцы.

Встаньте на колени, сложив руки на бедрах. Опустите челюсть и максимально откройте рот. С силой высуньте язык вниз, к подбородку. Дыша через рот, издайте горловой звук, имитирующий рык льва.

Дживха Бандха (языковой замок)

Это одно из лучших упражнений для похудения лица, которое подтягивает его и формирует линию челюсти. Наряду с этим оно также тонизирует лицевые мышцы.

Примите в позу лотоса. Если она неудобна из-за напряженных бедер или нагрузки на колени, вполне подойдет поза со скрещенными ногами. Прижмите кончик языка к верхней стенке рта, как будто вы пытаетесь проглотить. Медленно и полностью откройте рот, пока не почувствуете растяжение в горле и шее.

Джаландхар Бандха (подбородочный замок)

Это упражнение буквально формирует ваше лицо и тонизирует соответствующие мышцы и линию челюсти. Оно идеально подходит для людей с двойным подбородком, поскольку очень эффективно избавляет от него.

Примите позу лотоса и начините глубоко дышать. Поднимите грудину к подбородку, наклоните голову немного вперед и вниз. Удерживайте это положение в течение нескольких секунд.

Поза рыбы

Это упражнение эффективно растягивает мышцы щек, делая их менее дряблыми, а лицо гладким.

Втяните максимально щеки и губы и попытайтесь изобразить мордочку рыбы. Удерживая эту асану, просто как обычно улыбнитесь. Вы почувствуете небольшое жжение в щеках и даже в челюсти.

Полоскание рта

Упражнение тонизирует щеки и избавляет от двойного подбородка.

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Наполните рот воздухом. Перемещайте его во рту из одного угла в другой, как при полоскании после чистки зубов. Вы можете почувствовать усталость в щеках после этой техники. Чтобы снять напряжение, попробуйте массаж лица, массируя щеки поглаживающими движениями.

Подтяжка щек

Упражнение идеально подходит для ваших скул, уменьшая жир в них и тонизируя все лицо, чтобы оно выглядело моложе.

Сядьте удобно и улыбнитесь как можно шире. Теперь поместите пальцы обеих рук на щеки. Поднимите их к глазам. Задержитесь на несколько секунд и расслабьтесь.

Подтяжка подбородка

Подтяжка подбородка избавит вас от двойного подбородка и растянет челюсть, горло и шею.

Поднимите голову вверх. Сожмите губы и выдвиньте их вперед, словно пытаясь поцеловать потолок. Задержитесь на пару секунд и расслабьтесь.

Скручивание шеи

Скручивание шеи — действенный способ избавиться от двойного подбородка. Упражнение тонизирует подбородок, линию челюсти и мышцы шеи. Оно подтягивает кожу в этой зоне и уменьшает ее провисание, выраженность морщин.

Сядьте максимально удобно. Наклоните голову и начните вращать ею круговыми движениями. При этом держите позвоночник прямым, а плечи опущенными. Выполняйте круговые движения по и против часовой стрелки.

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Упражнение для губ

Это упражнение тонизирует лицевые мышцы, делает скулы более выраженными, а линию подбородка заметной. В результате вы выглядите моложе.

Сядьте максимально удобно, держите голову прямо. Поднимите нижнюю губу настолько, насколько сможете, выдвинув вперед нижнюю челюсть. При этом вы должны чувствовать растяжение мышц подбородка и линии челюсти.

Упражнение для челюсти

Такая техника делает скулы острыми и привлекательными, подчеркивает линию челюсти и уменьшает второй подбородок.

Сядьте удобно и двигайте челюстью, как будто вы едите с закрытым ртом. После откройте как можно шире рот, положив язык на зубы.

Упражнение для глаз

Широко откройте глаза. Убедитесь, что ваши брови не сморщены. Оставайтесь в таком положении и сфокусируйтесь на одной точке на расстоянии.

Продувка воздухом

Здесь работают мышцы лица и шеи. Упражнение помогает уменьшить двойной подбородок и дает вам естественную подтяжку лица.

Держите позвоночник прямо и наклоните чуть назад голову. Вытяните губы и выдохните воздух.