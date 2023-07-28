Раста, коса в виде рыбьего хвоста и узел банту: пляжные прически, с которыми можно плавать и выглядеть привлекательно

Отправляясь на пляж, нужно правильно подобрать прическу, чтобы можно было плавать и при этом выглядеть привлекательно. Все они достаточно простые, поэтому, сделать их легко сможет каждая девушка. Вот некоторые модные и стильные пляжные прически, которые точно заслуживают внимания.

Коса в виде рыбьего хвоста

Такое плетение по своему внешнему виду напоминает хвост русалки. При желании можно заплести французскую косу. При этом плетение может быть как достаточно тугим, так и более свободным, чтобы сооттветствовать пляжной атмосфере. Это, безусловно, одна из самых привлекательных пляжных причесок.

Раста

Эта прическа подходит всем девушкам. Раста — это небольшая прядь волос в виде косички, оплетенная по кругу мулине или другими нитками с бусинками, бубенчиками и другими аксессуарами.

Тугие косички выглядят очень красиво и с ними можно комфортно чувствовать себя на пляже. Чтобы поплавать, можно собрать косички в пучок.

Центральная коса

Эта пляжная прическа — действительно стильная и очаровательная. Она поможет выглядеть великолепно. Такую прическу довольно просто сделать.

Нужно просто тщательно расчесать волосы, разделить среднюю часть на три равные части и заплести их в небольшой хвост. Оставить оставшиеся пряди свободно свисать.

Узлы банту

Узлы банту – это стильная прическа в виде узелка, который завязывают вокруг головы или вверху конских хвостов. Выглядит все это довольно красиво и при этом прическа является очень практичной, так как ветер не раздувает пряди.

Шелковый шарф

Шелковые шарфы выглядят очень утонченно и помогают украсить любой образ. Они точно так же, как и повязки на голову, предотвращают попадание волос на лицо.

Летом стоит выбирать яркие цвета, шелковые или хлопчатобумажные текстуры и завораживающие узоры, чтобы выделиться.

Заколки для волос в морском стиле

Можно использовать красивые заколки, чтобы собрать волосы в пучок. Такие аксессуары идеально подходят для того, чтобы убрать челку с лица.

Двойные голландские косички

Милая двойная голландская коса отлично смотрится как на длинных, так и на коротких волосах.

Есть два варианта окончания плетения, а именно, либо остановиться на затылке и связать их вместе в свободные пучки, либо заплести их до конца.

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Косы, обрамляющие лицо

Стоит заплести только верхнюю часть волос в две косы, обрамляющие лицо, для мягкого и милого образа на пляже. Это выглядит очень стильно.

Нужно отрегулировать толщину косы по своему вкусу и добавить резинки для волос в конце каждой косы, чтобы они не распускались.

Высокий хвост для кудрявых волос

Эта прическа выглядит очень стильно, и ее довольно просто сделать. Нужно просто собрать волосы в конский хвост на макушке и все готово.

Косички в стиле бохо

Если нравится прическа раста, но не хочется рисковать испортить волосы, стоит выбрать эти довольно больше косы.

Нужно разделить волосы на маленькие квадратики и заплести из каждого косу.

Двойные голландские булочки

Это еще одна хорошая идея пляжной прически. Нужно заплести две косы на затылке и свернуть их в два свободных пучка.

В качестве альтернативы можно просто сформировать булочки без плетения.

Полураспущенная прическа с косой

С этой полураспущенной прической можно выглядеть потрясающе. Нужно просто разделить волосы пополам и собрать верхнюю часть в высокий пучок.

Можно добавить французские косички сверху, чтобы выглядеть еще более привлекательно.

Красочная пляжная повязка на голову

Использование красочной повязки на голову добавит красок купальнику. Это выглядит довольно просто, но очень мило.

Кроме того, это поможет сохранить волосы красиво уложенными, чтобы они не падали на лицо.

Боковые косички

Это очень милая и симпатичная пляжная прическа. Она идеально подходит для того, чтобы убрать часть волос назад во время веселья в жаркую погоду. Можно оставить оставшуюся часть волос ниспадать свободными пляжными волнами.

Пузырчатые косички

Стоит добавить больше резинок к своим косичкам и заплести волосы немного свободнее и небрежнее, чтобы создать пузырчатые косички для забавного и интересного образа. Такая прическа идеально подходит для отдыха у бассейна.