 

“Доброе место”: москвичей приглашают присоединиться к волонтерскому движению

28.07.2023, 22:20, Новости дня
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Власти российской столицы активно поддерживают волонтерское движение. В четырех административных округах Москвы функционируют профильные центры “Доброе место”. До конца лета они намерены провести для всех желающих более 50 мероприятий, которые помогут провести время с пользой, например, развить полезные компетенции или сформировать экологические привычки.

Занятия подходят для граждан разных возрастов. Совместить приятное с полезным москвичи могут, зарегистрировавшись на сайте ресурсного центра “Мосволонтер”. В частности, их ждут инструктажи, мастер-классы, кинопоказы и соревнования, а также благотворительные и экологические акции. Таким образом жители столицы смогут присоединиться к волонтерскому движению.

Директор ресурсного центра “Мосволонтер” Александр Левит отметил, что с начала года
волонтерские центры “Доброе место”
посетили более 11 тысяч человек. Кроме того, 500 организаций получили экспертную поддержку по вопросам развития волонтерских сообществ. По его словам, окружные центры помогают москвичам приобщиться к волонтерству и стать участниками общественно полезных мероприятий.

“Современная инфраструктура окружных центров подходит как для волонтерского досуга семей, так и для проведения добровольческих мероприятий организациями”, – подчеркнул Александр Левит.

Так, с начала 2023 года в округах прошло более 250 профильных мероприятий, 100 из которых было посвящено знакомству с направлениями волонтерской помощи. Также поддержку в центрах центрах “Доброе место” получают столичные организации, занимающиеся волонтерскими проектами.

Граждане, принимающие участие в мероприятиях центров “Доброе место”, получить личную книжку волонтера. Параллельно они повышают навыки на соответствующих мероприятиях, участвуют в различных акциях, посвященных важным российским праздникам.

В работе окружных центров задействованы также столичные школьники.Более 7,5 тысячи юных волонтеров приняли участие в “Добрых уроках” с начала года. Всего их было проведено более 200, порядка 30 занятий для учащихся провели летом.


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