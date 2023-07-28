Как любить маму: верблюжонок Персик показывает на видео

Если вы давно задавались вопросом, что такое любовь, добро пожаловать в туристический клуб “Верблюжий остров”. Это большой дом для милых животных под открытым небом в Республике Калмыкии. Верблюды здесь находят время и поработать, и расслабиться в комфортной обстановке.

Самая озорная особа среди обитателей комплекса — верблюжонок Персик. Пушистое создание охотно идет на контакт с человеком, позирует перед камерой и плюется без зазрения совести. Заметив перед собой объектив, маленькая горбатая прелесть устроила мастер-класс: как любить маму.

Корреспондент “Дни.ру” запечатлел процесс на видео. Берем на заметку!

Сначала верблюжонок осторожно убедился, что родственница находится в подходящем расположении духа. Затем животное ласково потерлось мордочкой о массивное туловище и взгромоздилось сверху. С довольным видом Персик устроился на материнском горбе, наслаждаясь обществом терпеливой родительницы.

Даже верблюды не стесняются проявлять любовь друг к другу. Попробуйте и вы! Теперь понятно, к кому обращаться за советами. Подробнее о туристическом клубе “Верблюжий остров” можно узнать в нашем материале.