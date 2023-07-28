 

Как любить маму: верблюжонок Персик показывает на видео

28.07.2023, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если вы давно задавались вопросом, что такое любовь, добро пожаловать в туристический клуб “Верблюжий остров”. Это большой дом для милых животных под открытым небом в Республике Калмыкии. Верблюды здесь находят время и поработать, и расслабиться в комфортной обстановке.

Самая озорная особа среди обитателей комплекса — верблюжонок Персик. Пушистое создание охотно идет на контакт с человеком, позирует перед камерой и плюется без зазрения совести. Заметив перед собой объектив, маленькая горбатая прелесть устроила мастер-класс: как любить маму.

Корреспондент “Дни.ру” запечатлел процесс на видео. Берем на заметку!

Сначала верблюжонок осторожно убедился, что родственница находится в подходящем расположении духа. Затем животное ласково потерлось мордочкой о массивное туловище и взгромоздилось сверху. С довольным видом Персик устроился на материнском горбе, наслаждаясь обществом терпеливой родительницы.

Даже верблюды не стесняются проявлять любовь друг к другу. Попробуйте и вы! Теперь понятно, к кому обращаться за советами. Подробнее о туристическом клубе “Верблюжий остров” можно узнать в нашем материале.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Оставила и уехала: что творится в квартире Орбакайте на Тверской

29.07 / Как быстро помыть жалюзи?

29.07 / Какие тренды в пластике повторяются из года в год?

29.07 / Bloomberg – не все члены БРИКС поддерживают идею о расширении блока

28.07 / Благоустройство Воробьевской набережной выполнено на 80%

28.07 / “Никакой зарплаты не хватит”: Барановская вышла на связь из отпуска

28.07 / “Доброе место”: москвичей приглашают присоединиться к волонтерскому движению

28.07 / Под Москвой на рабочем месте умер молодой слесарь

28.07 / Ким Чен Ын показал на параде Шойгу новейшие разведывательные и ударные беспилотники

28.07 / На 11-й Парковой улице построят дом по программе реновации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика