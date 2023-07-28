 

“Если понял – отпусти”: разведенная после родов Галич поведала о горьком опыте

28.07.2023, 21:00, Разное
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Яркая брюнетка молниеносно влюбилась в красавца Алана Басиева и выскочила за него замуж всего через полгода после знакомства. Однако семья распалась так же неожиданно, как и образовалась. Вскоре после родов Ида Галич разорвала любовные отношения с мужем, потерпев полное фиаско.

А ведь телеведущая хотела брак как в сказке — один раз и на всю жизнь. В итоге первый день рождения общего сына именитые родители отмечали, будучи в разводе. Ида Галич тяжело переживала крах семьи, но вытянула себя из болота уныния, апатии и тоски.

Сегодня она преуспевающая женщина и хорошая мать, а мероприятия с ее участием пользуются у россиян популярностью. Летом звезда провела фестиваль “Алые паруса” в Санкт-Петербурге, а на днях отличилась на фестивале VK Fest 2023. Там Ида Галич поведала о горьком опыте и взгляде на связь между разными людьми.

“Если ты понял, в чем урок, отпусти учителя”, — отметила брюнетка. По словам ведущей, она кругом видит людей, от которых может получить знания, умения, навыки. Причем, как призналась Ида Галич, к ним относятся и незнакомцы на VK Fest 2023.

“Иногда встречаю, к сожалению, даже знакомых, и тоже могу чему-то научиться. К сожалению — потому что опыт может быть горький”, — цитирует знаменитость Пятый канал.

Была это отсылка к бывшему мужу Алану Басиеву, или же просто философский вывод, остается только гадать. Однако все же очевидно, что Ида Галич сполна нахлебалась горя из-за развода, ведь ее мечты рухнули, как карточный домик.


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