Под Москвой на рабочем месте умер молодой слесарь

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28.07.2023, 21:00, Новости дня
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Трагедия, унесшая жизнь молодого слесаря, произошла в одном из транспортных депо в Раменском районе Московской области еще 14 июня 2023 года. 22-летний Игорь Шевцов получил смертельный разряд током.

“Моему сыну дали указание поменять “полозы” у электрички. Это в его обязанности не входит, этим обязан заниматься электрик”, – рассказала мать погибшего. Тем ни менее, молодой человек отправился выполнять распоряжение начальства.

Также мать погибшего слесаря отметила, что поступившая на мойку электричка частична была не обесточена. Это обстоятельство, вкупе с тем, что заниматься аппаратом отправили слесаря, а не электрика, вызывает вопросы у родственников жертвы трагедии.

Также мать Игоря Шевцова рассказала, что о смерти своего сына узнала не от руководства предприятия или полиции, а от его друзей. Кроме того, по словам родных, в личные аккаунты молодого человека в социальных сетях кто-то заходил уже после его смерти.

Следствие по делу о гибели слесаря ведется, однако родственники опасаются, что “дело замнут”. Родители молодого человека рассказали, что им предлагали материальную помощь и подписать бумагу о том, что они не имеют претензий в связи с произошедшим.

Они с такой постановкой вопроса не согласились. “Мы хотим наказать всех виновных”, – подчеркнула мать погибшего.


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