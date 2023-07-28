Полонез Огинского. Дирижирует Сталин, ремейк Владимира Путина

О современной тональности международной политики РФ на примере интерпретации итогов Ялтинской и Потсдамской конференций.



Участники Потсдамской конференции, представители держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне: Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин. Фото: Евгений Халдей / ТАСС

Итак, Ленин злонамеренно подарил Украине Донбасс, Херсон, Одессу… Хрущев — Крым. Сталин — подарил западные земли Польше. Горбачев — раздарил Прибалтику (эстонцам, латышам, литовцам)… Северный Казахстан (исконно русские земли) тоже кто-то кому-то когда-то подарил. Без подарков одни, кажется, белорусы и остались. Хотя…

Лукашенко еще в 2013 году попросил у нашего президента кусок российской территории, и тот вроде бы не отказал. «Мы были недавно с Путиным в Калининграде — летели на вертолете. Я смотрю: вы же не пашете землю! Эти же земли когда-то самыми лучшими были в Советском Союзе, процветающий был край — вы ж ничего не пашете! Я Владимиру Владимировичу говорю: «Отдай мне вот эти, эти земли». — «Согласен…» Живой рассказ, потрясает самое смелое воображение.

Вся европейская история, оказалось, состоит из подарков за счет России. Вот только экономный хозяин Сталин «подарок Польше» сделал за счет Германии. Но мы все равно полякам об этом напомним.

О чем и поведал членам Совета безопасности, а заодно и всему миру президент Путин. Сами подарили, сами и напомним.

С чего бы, кстати?

Кто бы и что кому ни «дарил», существуют в мире законы и правила, действующие международные соглашения, договоры, и если начать их произвольно пересматривать в соответствии со своими (сомнительными, надо сказать) историческими познаниями, далеко мир зайдет. Или уже зашел?

Белорусам (вместо земель?) «вагнеровцев» подарили. Сначала те, правда, на Москву собирались, совсем было дошли, но — спасибо Лукашенко, разрулил ситуацию. Правда, «Вагнер» уже и его «начал напрягать», на Польшу, говорит, собрался, на НАТО…

Вообще-то даже просто пересказать происходящее не получается, слов нет. Выслали черт-те сколько хорошо вооруженных людей на чужую границу. А им там что-то «не понравилось». И президент страны, которая их приняла, руками разводит: «напрягают»…

Так вот, о подарках. Это, конечно, новый термин. До настоящего времени в международных отношениях не употреблялся. И РФ — раздаривать-то земли раздаривала, но границы ее с каждым веком все расширялись и расширялись.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Возьмем для примера один силезский город — Вроцлав, когда-то Бреслау. Заглянем в энциклопедию. К 990 году Вроцлав и вся Силезия были завоеваны польским князем из династии Пястов Мешко I. В 1000 году его сын Болеслав Храбрый и император Священной Римской империи Оттон III учредили в городе римско-католическое епископство. В это время население города насчитывало около тысячи человек.

В 1109 году германский император Генрих V послал войско против Болеслава Кривоустого. Германское войско потерпело поражение в этой битве, а поле битвы стало известно в истории как «Собачье поле». После смерти Болеслава в 1138 году Вроцлав стал столицей княжества Силезия, которое вскоре было разделено на уделы. В 1241 году Вроцлав взяли и разорили монголы.

Немного позже на южном берегу реки, на месте сегодняшнего университета, обосновались первые немецкие поселенцы. Там они построили новый город. Восстановленный после нашествия монголов в 1261 году, он получил магдебургское городское право.

Вроцлав оставался под властью князей из династии силезских Пястов до 1335 года, когда Вроцлавское княжество после смерти князя Генриха VI Доброго перешло под власть Чешского королевства (Богемии).

С 1335 года в составе Чешского королевства Вроцлав стал ареной борьбы между Чехией, Польшей и Венгрией. С конца XV века вместе с остальной Чехией оказался под властью Габсбургов, усилилась германизация города.

В 1741 году Бреслау был присоединен к Пруссии.

В нацистский период (с 1933) был изменен герб города, а многие пригороды и районы, носившие славянские названия, переименованы. Польское и чешское, еврейское меньшинства преследовались и отправлялись в концлагеря.

В 1939 году Гитлер начал войну, завоевал пол-Европы, но в 1945-м был разгромлен. Бреслау оборонялся вплоть до 9 мая.

В общем, дарить Бреслау можно было многим, на выбор. Австрийцам, чехам, полякам… Монголам даже.

«Тогда Западу будут выставлены новые требования»

Сталин «подарил» его Польше. Справедливости ради, отметим: не один он. Черчилль и Рузвельт стремились компенсировать полякам то, что заберет у поляков на востоке Сталин, отдав им вместо этого часть Германии и Восточной Пруссии. Черчилль высказал это предложение на вечерней встрече в первый день конференции в Потсдаме: «Польша могла бы передвинуться на запад, как солдаты, делающие два шага к сближению. Если Польша наступит на несколько пальцев на ноге Германии — ничего не поделаешь».

Но с марта 1945 года, еще за три месяца до Потсдамской конференции, советское командование передало польским властям под административное управление Силезию, Померанию, Данциг и южную часть Восточной Пруссии. Ее северная часть, нынешняя Калининградская область, была объявлена советской территорией. Практически состоялось присоединение к Польше земель к востоку от Одера и Нейсе.

Польское правительство спешило поставить западные союзнические державы перед свершившимся фактом, для чего приступило к принудительной депортации немцев, не успевших бежать на Запад или же вернувшихся к месту прежнего проживания.

Одновременно проводилась зачистка бывших активных нацистов, хотя в Польше оставались или туда вернулись лишь те, кто считал, что у него нет оснований опасаться преследований.

Немецкие историки оценивают количество жертв этих чисток в двести тысяч человек, польские историки называют цифру в четыреста тысяч. Весной и летом 1945 года больше полумиллиона немцев было депортировано в Советский Союз — на работы, более трети из них не пережили депортации.

Вообще-то поляки поощрение заслужили. Их движение сопротивления, включая Армию Крайову, Польское подпольное государство и Войско Польское, было крупнейшим во всей оккупированной немцами Европе. В период оккупации в Польше не было коллаборационистского правительства, а довоенный премьер-министр страны Казимеж Бартель был убит немцами за отказ его сформировать. Вспыхнуло несколько польских восстаний против Германии, включая Замосцкое и Ивенецкое восстания, операцию «Остра Брама», Львовское и Варшавское восстания. Во время последнего рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер обрисовал будущее Варшавы: «Город должен полностью исчезнуть с поверхности земли и служить только транспортной станцией для вермахта. Каждое здание должно быть разрушено до основания».

Но с польским правительством, которое под ударами вермахта и Красной армии в 1939 году бежало в Лондон, отношения у СССР складывались сложно.

Когда в 43-м немцы в лесу под Смоленском случайно раскопали могилы польских офицеров, расстрелянных НКВД за три года до этого, они, конечно, не могли не использовать это по полной программе. В кои-то веки Геббельсу попали в руки не крапленые, а самые настоящие козыри, и его пропагандисты развернулись вовсю.

Польское правительство в изгнании (наш союзник, между прочим) обратилось в Москву за разъяснениями. Советские власти ответили небывалыми по ожесточению обвинениями в адрес поляков.

В «Правде» от 19 апреля 1943 года под заголовком «Польские сподручные Гитлера» был опубликован резкий отлуп. Черчилль, пытаясь как-то смягчить удар, написал Сталину. Сталин ответил: «…Должен Вам сообщить, что дело перерыва отношений с Польским правительством является решенным. Этого требовали все мои коллеги. Я был вынужден также считаться с общественным мнением Советского Союза, которое возмущено до глубины души неблагодарностью и вероломством Польского правительства».

Британский дипломат Оуэн О’Молли направил 24 мая 1943 года пространный секретный доклад своему министру Идену. Он проанализировал имевшиеся доказательства в попытке установить — хотя бы предварительно — виновника преступления. «Рассматривая вопрос о предании Катыньских преступлений гласности, мы были вынуждены считаться с насущной необходимостью поддержания добрых отношений с советским правительством и, отсюда, с необходимостью оценивать все имеющиеся улики с большой толикой недоверия… мы были обязаны в зародыше подавлять всякую бестактность или импульсивность поляков. Ввиду колоссальной важности сохранить сейчас незапятнанным героический облик России, которая, не щадя себя, сражается с Германией, вряд ли кто-то сочтет наши мотивы и поступки неверными или лишенными мудрости».

Но продолжил:

«В этой связи несоответствие нашей официальной позиции и переполняющих нас эмоций должно осознаваться нами как некая неизбежность; однако в то же самое время мы не можем не задаться вопросом: а не подвергаем ли мы себя риску преступить грань дозволенного, затмевающую наш разум, сообщая нашим согражданам полуправду вместо правды и мотивируя наши действия необходимостью, которой, вполне возможно, и нет вовсе?»

Постоянный секретарь министерства сэр Александр Кадоган ответил так: «Признаюсь, что я бы лично предпочел малодушно отвести взор от того, что произошло в Катыни, — из боязни того, что я там обнаружу. Разумеется, сделать общественным достоянием этот документ означало бы поступить честно. Но поскольку все мы знаем, что знание этих доказательств ни в коей мере не затронет избранный нами политический курс, то есть ли смысл представлять на всеобщий суд нравственный конфликт, неизбежно проистекающий из прочтения этого документа?»

«Катынь» яростно отрицалась советскими руководителями несколько десятилетий. Впервые признался в расстреле пленных Горбачев. Все три российских президента подтвердили, извинились.

Госдума приняла соответствующее постановление.

Впрочем, в ходе очередного ухудшения отношений с Польшей и здесь «появляются новые данные», раздаются все более громкие голоса, опять обвиняющие немцев.

…А союзники думали, что, идя на поводу у требований Сталина, они сделают его покладистее в другом, основном.

Американская и английская делегация в Ялте и Потсдаме настаивали на скорейшем проведении в Польше всеобщих выборов и предоставлении свободного доступа в Польшу представителям западных средств массовой информации. После подробного обсуждения польского вопроса с учетом мнения приглашенных в Потсдам представителей созданного Советским Союзом «временного правительства народного единства» конференция приняла решение о роспуске польского правительства в изгнании и защите интересов временного польского правительства в отношении собственности польского государства на территории США и Великобритании.

НИЧЕГО из обещанного союзникам Сталин не выполнил. Повторяю: ни-че-го!

ЦИТАТА

«Сталин жил в мире, лишенном нормальных человеческих чувств, — писал в своей книге о первых послах США в Москве Деннис Данн. — Он был отрезан ото всех человеческих институтов или сам отрезал себе путь к ним. Он считал, что террор и насилие — естественные и положительные явления. Он верил в мир, поделенный на людей, принимавших его волю, и людей, не принимавших ее, где он один определял мораль и международное право. Он с легкостью обманывал таких прогрессивных идеологов, как Рузвельт и Гопкинс, веривших, что он — демократический руководитель, который пытается справиться с трудными проблемами внутри своей страны и с германской агрессией. Он также обманывал таких реалистов, как Черчилль и Гарриман, веривших, что даже у Сталина есть искра человечности, и подвергавших сомнению его злой гений, потому что его народ сражался против нацистов».

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