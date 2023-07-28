Скандалы: 5 лет драмы

Что стало с делом сестёр Хачатурян и их отца

В 2018 году Россия узнала о произошедшей в Москве одной из самых громких и драматичных историй о домашнем насилии. Сёстры Хачатурян обвинялись в том, что убили собственного отца. По версии следствия, 57-летнего Михаила Хачатуряна при помощи ножа и молотка отправили на тот свет родные дочери, старшая из которых была студенткой-второкурсницей, а две другие ещё заканчивали школу. Прошло пять лет.

Широкая публика историю подзабыла, но душевные раны тех, кто соприкоснулся с трагедией семьи Хачатурян, не затянутся так скоро.

Что произошло в доме Хачатурянов

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Вечером 27 июля 2018 года в обычной многоэтажке на Алтуфьевском шоссе, 56 закончилась жизнь Михаила Хачатуряна. Как считает следствие, мужчину 57 лет убили его родные дочери. Всё началось, когда Михаил Хачатурян заснул в кресле. Средняя дочь, Ангелина (ей было 18), якобы била его молотком по голове, младшая, Мария, 17 лет — орудовала ножом. В этот момент в комнату вбежала старшая дочь Крестина. Она распылила отцу в лицо перцовку из баллончика. Тот попытался выбежать на улицу. Но на лестничной клетке его догнала Ангелина, которая взяла нож у сестры. Она якобы несколько раз ударила его ножом, и больше Михаил Хачатурян уже не подавал признаков жизни.

В общей сложности старший Хачатурян получил более тридцати ударов ножом и молотком. После этого экстренные службы девушки вызвали сами. Их арестовали. После чего началось долгое, просто-таки мучительное разбирательство.

Воспитание дочерей

В свой последний день Михаил Хачатурян вернулся домой из психоневрологического центра. Дома он обнаружил, что квартира не прибрана, а девушки израсходовали за время его отсутствия больше денег, чем он ожидал. Тогда, как утверждают сёстры, Хачатурян по очереди распылил им в лица газ из баллончика, отчего старшая дочь, Крестина, потеряла сознание: у неё была астма. Вскоре после этого Хачатурян якобы и был убит.

Мать сестёр, Аурелия Дундук, рассказывала, что бить её Михаил Хачатурян якобы начал, когда они только-только съехались. Деваться ей уже было некуда: она была беременна. Бил и унижал он также и сына Сергея, когда тот несколько подрос. Хачатурян был богат и регулярно возил семью на отдых, но, по словам Аурелии, это был отдых для него: она во время этих путешествий «работала горничной». Иногда Хачатурян обещал, что больше так не будет, но, разумеется, обещаний не соблюдал.

Сына Михаил рано выгнал из дома и угрожал убить, если тот вернётся. В итоге в 2015 году, когда старшей дочери было 16, Хачатурян выгнал и жену. Облегчение для сестёр наступало, когда «любимый родитель» уезжал. В переписке они, кстати, называли папеньку не иначе как Пахан.

Где-то он пропадал регулярно и денег давал, так что возможность передохнуть была. Кстати, место работы господина Хачатуряна так и осталось вопросом туманным: некий «бизнес» приносил ему деньги, но что это был за бизнес и куда он пропал после смерти Михаила — так и осталось тайной.

Что рассказывали родственники и соседи о Хачатуряне

На одних соседей заботливый отец производил гнетущее впечатление. Истории в духе «он орал на меня, а потом наставил пистолет и угрожал» рассказывали разные люди независимо друг от друга. Так что его смерть многие восприняли просто-таки с облегчением. Ещё одна деталь состоит в том, что, когда Хачатуряна, собственно, убивали, соседи вообще не отреагировали на крики. С их точки зрения, это был обычный шумовой фон из квартиры отца и сестёр.

Не исключено, что дочери и соседи оклеветали Хачатуряна. Родственники Михаила считают, что он был человеком добрым, разве что старался воспитывать дочерей в строгих нормах консервативной морали, и убили его дочери исключительно из желания вести разгульный и распутный образ жизни.

— Им нужна была свобода, им нужно было вести тот образ жизни, который им запрещал отец. Отец был очень строг, он хотел, чтобы они были порядочными, — уверяет сестра Михаила.

— Я в подъезде с ним жила двадцать с лишним лет. Все эти свидетели ничего о нём не знают. Один из всех в подъезде был нормальный мужик. Его дочери просто социально опасны, их выпускать нельзя, — утверждает соседка Валентина Бежбалова. Она уверена, что свидетели, выступавшие на ТВ и говорившие о тёмных сторонах жизни в семье Хачатурянов, просто получили деньги за свои выступления.

Судя по переписке сестёр, они вольно тратили деньги и якобы уже знали, что такое наркотики. В чатах из девичьих телефонов содержатся некоторые подробности.

Как жили сёстры

Девушки обсуждали и пьянки, и вписки. Хачатурян подолгу отсутствовал дома и мог неделями пропадать где-нибудь за границей. По словам родственников, пока его не было, девушки предавались нехитрому подростковому гедонизму. Сёстры швыряли деньгами в прямом и переносном смысле, мелко хулиганили.

— Не боялись они ничего, — рассказал Лайфу адвокат Георгий Чугуашвили, представляющий покойного Михаила Хачатуряна. — Они тратили деньги, всё делали вопреки. — Девушки действительно не были похожи на стесняшек из церковного хора.

Как утверждает мать девочек, она писала заявления о побоях в полицию, но это дело спускали на тормозах. Точно так же никакой реакции не вызвало обращение в органы опеки директора школы, где учились сёстры, — тот утверждал, что с февраля 2017 года они систематически пропускали уроки, объясняя это болезнью отца, и в итоге оказались не допущены к ЕГЭ (в результате средняя сестра в 18 лет ещё не окончила школу). Представителей опеки Хачатурян в квартиру якобы просто не пускал, а больше никаких попыток проверить, что происходит, никто и не предпринимал.

Обстановка в семье была крайне нездоровой задолго до убийства. Возможно, что и сам замысел созрел до рокового дня.

По версии силовиков, две сестры перед убийством сходили к машине отца, чтобы взять охотничий нож: в доме ножи были слишком тупыми. По словам адвоката Михаила Хачатуряна, в одном из телефонов была найдена ссылка на ресурс, где расписывалось, куда нужно бить человека ножом, чтобы нанести смертельное ранение.

Как утверждает племянник Михаила Арсен Хачатурян, Мария даже успела заранее в переписке проститься со своим другом, рассказывая, что сёстры намерены сделать нечто экстраординарное.

Адвокат покойного утверждает, что девушки вызвали скорую помощь для себя, причём заранее нанесли себе повреждения ножом, создавая алиби. Словом, случившееся могло стать не результатом спонтанной вспышки ярости, а реализацией долго зревшего плана.

Почему следствие считает отца сестёр насильником

Наконец, в этой истории остаётся трудноразрешимая загадка. Девушки рассказали следствию о якобы домогательствах и изнасиловании со стороны отца.

В СМИ сообщалось, что как минимум один ролик порнографического содержания с дочерью на телефоне Хачатуряна найден был. К тому же в телефонах девушек обнаружилась переписка. Там была фраза старшей сестры Крестины: «Дома кошмар. Не успел домой зайти, как уже начал приставать. Сложно ему было проститутку снять?»

В итоге в марте 2021 года следователи возбудили посмертно против Михаила Хачатуряна уголовное дело по статьям 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием Интернета) и 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц). Сёстры в рамках этого дела были признаны потерпевшими. Эксперты Института им. Сербского установили, что девушки постоянно находились в состоянии тяжелейшего нервного расстройства, а младшая вообще не была вменяемой в момент убийства, что исключает уголовную ответственность.

Дело против Михаила Хачатуряна начали слушать в Бутырском райсуде Москвы ещё в апреле 2023 года. Очередное заседание назначено на 28 июля.

Однако вопрос о сексуальном насилии не такой простой, как может показаться.

— Изначально по основному делу следствие вменяло насилие, в том числе сексуальное. Следователь отказал в возбуждении уголовного дела за смертью Михаила. Мы это обжаловали. И очень интересная была позиция адвокатов девочек: не нужно отменять это и проводить расследование, как и что было в действительности. Я полагаю, что это было не в их интересах, потому что проведение расследования опровергло их версию о насилии, — утверждает адвокат семьи Хачатуряна Алексей Папенов.

По его словам, ДНК в кровати девушек была выделена из потожировых следов. Совершенно очевидно, что Михаил в этой квартире проживал, он мог сесть на кровать, ещё что-то. Это не говорит ни о чём. Те экспертизы, которые говорят о том, что насилие было, не отражают действительность, так как в основу всех заключений экспертов положены лишь показания сестёр.

Проблемы подобных преступлений схожие повсюду. Крайне трудно доказать сексуальные преступления, если все следы давно исчезли. К тому же девушки, как утверждается, неточно помнят подробности домогательств, даже самые, казалось бы, базовые.

Алексей Лобарев, ветеран уголовного розыска и общественный деятель, замечает:

— Когда были очные ставки, например, адвокат говорит: «Приставал в Израиле». Девочка говорит: «Я не была в Израиле». — «А где ты была?» — «В Сочи». — «Товарищ следователь, запишите: приставал в Сочи. А когда в Сочи приставал?» — «А я не помню».

Доказывание сексуального насилия над девушками — задача на данный момент крайне трудно решаемая: доказательства в основном носят косвенный характер. В любом случае точку в вопросе о сексуальных домогательствах к сёстрам предстоит поставить суду.

Суд над сёстрами Хачатурян

Сёстрам вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору. Это тяжкая статья, предусматривающая очень суровое наказание — до 20 лет лишения свободы.

Потерпевшими по этому делу признаны сёстры погибшего — Наира и Марина Хачатурян, — а также муж третьей сестры Нелли — Геннадий Мусаелян. По их мнению, дочери оговаривают отца.

С августа 2020 года Мосгорсуд неоднократно пытался отобрать присяжных по этому резонансному делу, однако процедура срывалась по разным причинам. В декабре Басманный райсуд отменил решение Главного следственного управления СКР, который отказался возбудить дело против покойного Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми. А в феврале 2021 года Мосгорсуд поддержал ходатайство обвиняемых и потерпевших и отправил уголовное дело сестёр Хачатурян на доследование.

Сами девушки провели некоторое время в СИЗО, но на данный момент находятся на свободе с рядом ограничений: они не могут общаться со свидетелями по делу и друг с другом и пользоваться Интернетом.

Хотя девушкам запрещено общаться и они живут в разных квартирах, существуют фотографии, на которых сёстры находятся вместе и общаются. По словам Арсена Хачатуряна, девушки пользуются соцсетями и вообще ведут более-менее обычную жизнь.

Сейчас все сёстры работают. В вузы они не стали поступать, будущее туманно. Из-за недопуска к использованию Интернета и отсутствия высшего образования у них сильно сужен круг возможных специальностей и они заняты трудом, где это не требуется: Мария, например, как сообщается, работает официанткой. Назвать всё это нормальной жизнью нельзя: впереди всё равно маячит призрак тюрьмы — на годы.

Дело сестёр Хачатурян вызвало массовое обсуждение темы домашнего насилия в России. В целом дело сестёр ввело сам вопрос о домашних тиранах в публичную дискуссию. За закрытыми дверями в нашей стране творится много чего, включая избиения, сексуальное насилие, убийства. Законодательство в этой области откровенно несовершенно. Фактически жертвам кухонных боксёров и домашних Гумбертов Гумбертов зачастую оказывается опаснее и сложнее активно сопротивляться, чем смиряться с насилием.

Сейчас же защита старается убедить суд квалифицировать действия девушек как необходимую оборону. Суду предстоит принять очень сложное решение. И это решение может серьёзно повлиять на будущее множества семей в России.

Евгений Норин

Оригинал материала: “Лайф”