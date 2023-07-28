Врач Екатерина Демьяновская: избыточное употребление витаминов может повредить внутренние органы
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Врач Екатерина Демьяновская пояснила про вред от избыточного употребления различных витаминов для организма. Медик выделила наиболее опасные для здоровья витамины А и D. Поскольку они растворяются в жирах и способны к накоплению в печени, их чрезмерное присутствие может вызвать отравление, повреждение тканей и сбои в работе внутренних органов.
Последствия передозировки витамина D:
– Повреждение почек и сосудов;
– Накопление кальция в органах и суставах;
– Тошнота и рвота;
– Головная боль;
– Утомляемость;
– Боли в костях и мышцах;
– Потерю аппетита.
В свою очередь, передозировка витамина А может привести к следующим проблемам:
– Неврологические нарушения, включая головную боль;
– Сонливость;
– Раздражительность;
– Нарушения функций печени и почек;
– Разрушение костной ткани и повышенный риск переломов;
– Боли в суставах.
Екатерина Демьяновская также предупреждает о нежелательности передозировки других витаминов. Например, избыток витамина C может нарушить работу пищеварения и вызвать аллергические реакции, а также повысить риск развития мочекаменной болезни. Излишнее потребление витаминов группы B может привести к неврологическим нарушениям и проблемам с кожей.
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