Гинеколог Фисюк: женщины могут не замечать беременность вплоть до родов

Гинеколог Виктория Фисюк подтвердила, что бывают случаи, когда женщины не осознают своего собственного будущего материнства. Она пояснила о явлении скрытой беременности, которая может развиваться незаметно для самой женщины. Хотя такие случаи являются редкостью, они все же возможны, и их нельзя игнорировать.

По словам гинеколога, иногда у женщин, которые забеременели, наблюдаются выделения, ошибочно принимаемые за менструацию. Если они не следят за своим циклом, то могут не обратить внимания на происходящие изменения в организме и даже не подозревать о своей беременности до достаточно позднего срока, вплоть до 20 недель или даже до родов.

Также гинеколог отметила, что некоторые особенности работы организма, такие как аменорея или патологии яичников, могут привести к тому, что наступившая беременность остается незамеченной очень долго. В этом случае жительница может быть не в курсе своего положения. Кроме того, значительные излишки веса также могут затруднить распознавание беременности, поскольку при большой жировой прослойке не ощущаются шевеления ребенка.

Гинеколог также указала на редкие случаи, когда женщины отрицают наличие беременности из-за страха перед предстоящими родами. Это состояние также может способствовать тому, что они не осознают свое новое положение.