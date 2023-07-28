 

“Я такая”: Лолита в прозрачной одежде начала чесаться под камерой

28.07.2023, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пока Александр Цекало милуется с сексапильной моделью, его бывшая жена доказывает, что есть еще порох в пороховницах. Потрясающе ухоженная и элегантная Лолита Милявская бьет стереотипы о возрасте и параметрах 90-60-90. Певица появилась на фестивале VK Fest 2023 в прозрачном наряде, который подчеркнул чарующие изгибы тела.

В разгар мероприятия звезда призналась, что всю жизнь ей указывали на недочеты, но она научилась использовать конструктивную критику себе во благо. В итоге красотка российской эстрады смогла улучшить свое творчество и достичь успеха в шоу-бизнесе.

“Поэтому я такая: я периодически наставник кого-то, но так же со мной поступали выдающиеся артисты, которые делали мне замечания”, — произнесла певица Лолита Милявская и вместе с этим начала чесаться под камерой. Неожиданное поведение артитки запечатлел на видео Пятый канал.

Напомним, исполнительница хита “На Титанике” в этом году готовится к юбилею. В ноябре ей должно исполниться 60 лет. При этом Лолита Милявская отнюдь не похожа на ровесниц как внешне, так и внутренне. Певица цветет как майская роза, а молодежь из мира шоу-бизнеса считает ее “своей в доску”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Новые северокорейские дроны на параде

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Таганроге

29.07 / Мнение: Жить в сауне

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отставке Цинь Гана

29.07 / Никогда не выйдут из моды: подборка актуальных образов с кожаными брюками

29.07 / Мнение: Русские и негры

29.07 / Мнение: Рост населения при Петре I, курортный сбор в Петербурге и национализация Данона и Балтики

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежды оказались несостоятельны

28.07 / «Груз» С-200 прилетел в Таганрог

28.07 / Мнение: Обеспеченность жильём по регионам, иностранцы хвалят города России и снижение налога на имущество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика