“Я такая”: Лолита в прозрачной одежде начала чесаться под камерой

Пока Александр Цекало милуется с сексапильной моделью, его бывшая жена доказывает, что есть еще порох в пороховницах. Потрясающе ухоженная и элегантная Лолита Милявская бьет стереотипы о возрасте и параметрах 90-60-90. Певица появилась на фестивале VK Fest 2023 в прозрачном наряде, который подчеркнул чарующие изгибы тела.

В разгар мероприятия звезда призналась, что всю жизнь ей указывали на недочеты, но она научилась использовать конструктивную критику себе во благо. В итоге красотка российской эстрады смогла улучшить свое творчество и достичь успеха в шоу-бизнесе.

“Поэтому я такая: я периодически наставник кого-то, но так же со мной поступали выдающиеся артисты, которые делали мне замечания”, — произнесла певица Лолита Милявская и вместе с этим начала чесаться под камерой. Неожиданное поведение артитки запечатлел на видео Пятый канал.

Напомним, исполнительница хита “На Титанике” в этом году готовится к юбилею. В ноябре ей должно исполниться 60 лет. При этом Лолита Милявская отнюдь не похожа на ровесниц как внешне, так и внутренне. Певица цветет как майская роза, а молодежь из мира шоу-бизнеса считает ее “своей в доску”.