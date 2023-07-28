Вице-премьер Сомали после саммита «Россия — Африка» устроился на работу в петербургское такси

Заместитель председателя правительства Сомали Салах Ахмед Джама покинул здание саммита сразу же после своего выступления.

Вечером того же дня он был замечен в одном из таксопарков Санкт-Петербурга, куда прибыл для трудоустройства.

Решение оставить пост вице-премьера Салах Джама связал с бесперспективностью своей работы. Положение дел в его родной стране настолько бедственное, что он не видит возможностей вывести Сомали из экономического кризиса. При этом Джама считает, что сможет заработать гораздо больше денег будучи таксистом, нежели членом правительства отсталой африканской страны.

– Я устал быть вице-премьером одной из беднейших стран мира. Каждый год мне приходится брать кредиты где только можно и постоянно избегать мошенников, — заявил Салах Джама. — Моей зарплаты не хватает даже на хорошее бунгало в Могадишо, а в России, я слышал, что даже курьеры зарабатывают огромные деньги по нашим меркам. Я решил завершить карьеру чиновника и начать карьеру таксиста, чтобы пойти по стопам молодого Владимира Путина.

По словам бывшего вице-премьера, у него не возникло проблем при приёме на работу. Русский язык он успел выучить еще во время учебы в РУДН, а с городом Джама познакомился по приезде на саммит и теперь готов возить клиентов из аэропорта Пулково на Невский проспект и обратно.

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