 

Вице-премьер Сомали после саммита «Россия — Африка» устроился на работу в петербургское такси

28.07.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель председателя правительства Сомали Салах Ахмед Джама покинул здание саммита сразу же после своего выступления.

Вечером того же дня он был замечен в одном из таксопарков Санкт-Петербурга, куда прибыл для трудоустройства.

Решение оставить пост вице-премьера Салах Джама связал с бесперспективностью своей работы. Положение дел в его родной стране настолько бедственное, что он не видит возможностей вывести Сомали из экономического кризиса. При этом Джама считает, что сможет заработать гораздо больше денег будучи таксистом, нежели членом правительства отсталой африканской страны.

– Я устал быть вице-премьером одной из беднейших стран мира. Каждый год мне приходится брать кредиты где только можно и постоянно избегать мошенников, — заявил Салах Джама. — Моей зарплаты не хватает даже на хорошее бунгало в Могадишо, а в России, я слышал, что даже курьеры зарабатывают огромные деньги по нашим меркам. Я решил завершить карьеру чиновника и начать карьеру таксиста, чтобы пойти по стопам молодого Владимира Путина.

По словам бывшего вице-премьера, у него не возникло проблем при приёме на работу. Русский язык он успел выучить еще во время учебы в РУДН, а с городом Джама познакомился по приезде на саммит и теперь готов возить клиентов из аэропорта Пулково на Невский проспект и обратно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Новые северокорейские дроны на параде

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Таганроге

29.07 / Мнение: Жить в сауне

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отставке Цинь Гана

29.07 / Никогда не выйдут из моды: подборка актуальных образов с кожаными брюками

29.07 / Мнение: Русские и негры

29.07 / Мнение: Рост населения при Петре I, курортный сбор в Петербурге и национализация Данона и Балтики

29.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежды оказались несостоятельны

28.07 / «Груз» С-200 прилетел в Таганрог

28.07 / Мнение: Обеспеченность жильём по регионам, иностранцы хвалят города России и снижение налога на имущество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика