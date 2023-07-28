Ким Чен Ын показал на параде Шойгу новейшие разведывательные и ударные беспилотники

На параде в честь 70-летней годовщины окончания корейской войны Пхеньян показал свои последние военные разработки: разведывательные и ударные беспилотники, межконтинентальные баллистические ракеты, пишет The Washington Post. При этом рядом с Ким Чен Ыном присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и представитель Китая Ли Хунчжун.



AP

Лидер Северной Кореи принял участие в параде в честь 70-летия окончания корейской войны. Вместе с ним присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и представитель правящей партии Китая Ли Хунчжун. Улицы и трибуны были заполнены десятками тысяч зрителей, которые выкрикивали одобрительные возгласы, когда волны солдат, танков и огромных межконтинентальных баллистических ракет заполнили главную дорогу, пишет The Washington Post.

На фотографиях видно, как Ким Чен Ын улыбается и разговаривает с Шойгу и Ли, как Ким и Шойгу поднимают руки, чтобы отдать честь марширующим войскам. В ходе парада состоялись церемониальные полёты недавно разработанных разведывательных и ударных беспилотников. В завершении парада были представлены новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые по дальности полёта могут достигать континентальной части США.

Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в своей речи назвал парад историческим празднованием «великой победы» его страны над «силами империалистов-агрессоров США и группы государств-сателлитов». Он осудил Соединённые Штаты за расширение военных учений с Южной Кореей, которые в КНДР расценивают как репетицию вторжения. Вашингтон и Сеул при этом настаивают, что эти учения — оборонительные.

«Мы торжественно заявляем, что если они предпримут попытку военной конфронтации, как сейчас, то учения вооружённых сил нашего государства выйдут за рамки права на оборону, — заявил Кан Сун Нам. — У империалистов США нет шансов на выживание в случае применения ядерного оружия против КНДР».

Авторы статьи отмечают, насколько необычен тот факт, что Северная Корея пригласила на парад российских и китайских делегатов. Эксперты говорят, что Ким Чен Ын пытается вырваться из дипломатической изоляции и показать свои партнёрские отношения, чтобы противостоять давлению со стороны Соединённых Штатов. Ранее Ким встретился с Шойгу, тем самым они показали, что Пхеньян поддерживает Москву. При этом северокорейское информационное агентство опубликовало письмо президента РФ Владимира Путина, в котором тот поблагодарил Кима за «твёрдую поддержку». Путин заявил, что интересы Москвы и Пхеньяна совпадают, поскольку они противостоят «политике западной группы, препятствующей установлению действительно многополярного и справедливого мирового порядка».

Ким также устроил обед и банкет для Шойгу и его делегации после второго дня переговоров о расширении «стратегического и тактического взаимодействия и сотрудничества» стран в области обороны и безопасности.

В Южной Корее юбилейные мероприятия были более «мрачными». Там президент страны посетил военное кладбище в городе Пусан. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также отметил годовщину, выразив обеспокоенность по поводу растущих «ядерных рисков» на Корейском полуострове. «Призываю стороны возобновить регулярные дипломатические контакты и создать атмосферу, способствующую диалогу», — приводит его слова The Washington Post.

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