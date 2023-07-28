 

Бутылки патриотов

28.07.2023, 19:23, Разное
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В РФ возродили СМЕРШ. Но охотится он не за шпионами.

«Спасибо, что эта бутылка находится у меня в руках, а не в другом месте»
В РФ снова работает СМЕРШ. Пожелание пропагандиста Владимира Соловьева возродить советскую контрразведывательную организацию с охотой исполнил крымский блогер. Правда, борется эта организация не со шпионами, а с обычными людьми, которые высказывали сочувствие Украине или просто пацифистские взгляды.Последние жертвы — 23-летняя девушка, «пощекотавшая» грудь «Родины-матери», и охранник детского сада в Севастополе, публиковавший видео оппозиционных блогеров.Усилиями Александра Талипова и его сторонников сотни людей были вынуждены приносить извинения на камеру. Но затем их все равно привлекали по административным и уголовным статьям.Кто такой Талипов и кто может стать жертвой его организации — разбирался Иван Жилин.

Источник: Новая газета


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